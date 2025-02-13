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Плотников Александр



13.02.2025 После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring 1
09.10.2023 Избран председатель совета директоров «МТС медиа» 1
02.08.2007 Совет директоров ЮТК переизбрал правление компании 1
29.11.2006 Российские серверы на службе "Центрального телеграфа" 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Плотников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 638 1
Intel Corporation 12212 1
Microsoft Corporation 24657 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Oracle Corporation 6705 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
МТС Медиа 38 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9315 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3994 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1260 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1139 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 785 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 660 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 517 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3467 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6978 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
NUMA - Non-Uniform Memory Access - Архитектура памяти - Неравномерный доступ к памяти - Архитектура с неравномерной памятью 10 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Microsoft Windows NT 879 1
Linux OS 10002 1
Microsoft Windows 15711 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
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Hitachi HiComman DataLink Manager 1 1
Ростелеком - Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
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Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Smart Video Detector - KSVD - Kraftway Smart Video Camera 4 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 199 1
NetApp ONTAP 66 1
Ржевский Евгений 3 1
Добряков Александр 1 1
Андреев Александр 26 1
Бородин Станислав 3 1
Самойлов Аркадий 4 1
Парахин Виктор 8 1
Захаркина Ольга 24 1
Ковылов Сергей 1 1
Статуев Владислав 3 1
Русинова Татьяна 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Коротенко Светлана 2 1
Митрофанова Софья 7 1
Бальмонт Елена 5 1
Мишин Игорь 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2884 1
Армения - Республика 2290 1
Польша - Республика 1964 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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