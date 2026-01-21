Разделы

NUMA Non-Uniform Memory Access Архитектура памяти Неравномерный доступ к памяти Архитектура с неравномерной памятью


21.01.2026 Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями 1
20.12.2023 Выпущена новая версия платформы виртуализации vStack 1
09.11.2023 Семь важных моментов, которые должны быть закреплены в SLA 3
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud 1
11.12.2014 ЦОД «ТрастИнфо» включил в свою инфраструктуру суперсервер Inspur 1
22.05.2008 Вышел Red Hat Enterprise Linux 5.2 1
29.11.2006 Российские серверы на службе "Центрального телеграфа" 1
11.12.2003 Kraftway анонсировал многопроцессорные системы на базе Intel Itanium 2 1
19.07.1999 SGI представляет 256-процессорную ccNUMA систему 1
15.07.1999 Объявлено о слиянии корпораций IBM и Sequent 1

NUMA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12565 4
9067 2
Oracle Corporation 6888 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 2
SAP SE 5448 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Yandex - Яндекс 8543 1
Microsoft Corporation 25291 1
Huawei 4249 1
Lenovo Group 2369 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1162 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Red Hat 1346 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4567 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
ММК Информсервис 53 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 124 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 1
Газинформсервис - ГИС 420 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Т1 Иннотех 198 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 582 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 102 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 901 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1712 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 1
Умные платформы 1873 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Linux OS 10973 3
Microsoft Windows 16395 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Itanium 641 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway G-Scale 8 2
OpenSWAN IPsec - FreeS WAN 5 1
Intel EPIC - Intel Explicitly Parallel Instruction Computing 8 1
Intel QPI - Intel QuickPath Interconnect 20 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
NetApp ONTAP 68 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1401 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 318 1
НКТ - Р7-Офис 484 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 110 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 565 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Apache OpenOffice 485 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 69 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Microsoft Windows NT 887 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Канделаки Татьяна 2 1
Натрусов Артем 312 1
Петров Михаил 138 1
Шадаев Максут 1157 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Абакумов Евгений 224 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 161 1
Панченко Иван 178 1
Горяйнов Андрей 54 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Богданов Андрей 45 1
Свинцов Андрей 50 1
Меденцев Константин 100 1
Луковников Михаил 20 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Урсу Юрий 5 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 85 1
Парахин Виктор 10 1
Пустарнаков Роман 52 1
Кубарев Алексей 57 1
Шойтов Александр 99 1
Верисов Михаил 25 1
Захаркина Ольга 24 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Веселов Андрей 22 1
Гаврилов Евгений 55 1
Бабкин Николай 24 1
Труненков Сергей 35 1
Ковылов Сергей 1 1
Немченков Сергей 11 1
Королёв Дмитрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 1
Америка Латинская 1887 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 828 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 732 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 233 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
