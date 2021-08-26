Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud

Облачная платформа Yandex.Cloud обеспечила доступ пользователей к решениям на основе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения (под кодовым названием Ice Lake). Теперь пользователи Yandex Compute Cloud могут выбирать новые процессоры как один из возможных вариантов CPU и создавать виртуальные машины.

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения разработаны для быстрого решения задач искусственного интеллекта. Технология Intel Deep Learning Boost обеспечивает формирования логических выводов в адаптивных конфигурациях в среднем на 56% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, теперь виртуальные машины размером до 32 vCPU размещаются на одной NUMA-ноде, что даёт прирост производительности в большинстве сценариев.

Новые процессоры обладают расширенными возможностями, включая ускорения криптографических вычислений с помощью Intel Crypto Acceleration. По данным Intel, производительность на распространенных рабочих нагрузках для ЦОДов по сравнению с предыдущим поколением увеличилась в среднем на 46%. При этом стоимость в пересчете на одно ядро в Yandex.Cloud снизилась приблизительно на 10%.

Решение Intel QuickAssist Technology OpenSSL Engine обеспечивает ускорение оптимизированного программного обеспечения за счет использования новых векторизованных инструкций. Это дает пользователям процессоров больше возможностей для ускорения их рабочих нагрузок. Решение может быть настроено в соответствии с потребностями пользователя в ускорении в каждом конкретном случае.

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения производятся на основе 10-нм техпроцесса и предлагаются в конфигурациях от восьми до 40 физических ядер на один процессорный разъём. Теперь пользователи сервиса Yandex Compute Cloud на платформе Intel Ice Lake могут создавать виртуальные машины с количеством ядер vCPU — до 96, и объёмом RAM — до 640 ГБ.