мпьютере-«хосте». Гипервизоры бывают первого типа, то есть запускаются непосредственно на физическом сервере, и второго типа, которые запускаются в обычной ОС в качестве отдельного приложения. КVM vs Xen Как правило, в качестве первоосновы, вокруг которой создается своя система виртуализации, выступает гипервизор KVM/QEMU, однако эта технология имеет ряд ограничений. Изначально KVM был орие

Что такое XEN . Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN , принадлежавший ранее Citrix, а на сегодняшний день находящийся под управлением Linu