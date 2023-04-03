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XEN Кроссплатформенный гипервизор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров

мпьютере-«хосте». Гипервизоры бывают первого типа, то есть запускаются непосредственно на физическом сервере, и второго типа, которые запускаются в обычной ОС в качестве отдельного приложения. КVM vs Xen Как правило, в качестве первоосновы, вокруг которой создается своя система виртуализации, выступает гипервизор KVM/QEMU, однако эта технология имеет ряд ограничений. Изначально KVM был орие
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами

Что такое XEN. Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN, принадлежавший ранее Citrix, а на сегодняшний день находящийся под управлением Linu
01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen

Один из самых известных хостинг-провайдеров Rackspace приступил к перезагрузке серверов. Эта мера необходима для установки защиты от обнаруженной недавно уязвимости в гипервизоре Xen, который используется компанией. В связи с этой же проблемой на прошлой неделе о перезагрузке своего оборудования, использующего платформу, объявила Amazon Web Services. Уязвимость может за
27.06.2011 Разработчики Xen покидают Citrix

Ян Пратт (Ian Pratt) и Саймон Кросби (Simon Crosby), основатели Xen.org и XenSource, объявили о решении покинуть Citrix. Они намереваются основать новый сервис под названием Bromium, который займется вопросами безопасности облачных вычислений. В компании Ci
27.06.2011 Основатели Xen покидают Citrix

Ян Пратт (Ian Pratt) и Саймон Кросби (Simon Crosby), основатели Xen.org и XenSource, объявили о решении покинуть Citrix. Они намереваются основать новый сервис под названием Bromium, который займется вопросами безопасности облачных сред. В компании Citrix П
25.03.2011 Reg.ru запустила услугу хостинга на технологии Xen

Компания Reg.ru представилановую услугу Reg.Xen – VPS/VDS на технологии аппаратной виртуализации Xen. Данная технология обладает существенными преимуществами по сравнению с более распространенной технологией виртуальных выделенных
15.04.2010 Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0

Сообщество разработчиков представило новую версию гипервизора Xen 4.0 для серверных и клиентских систем. Новый Open Source гипервизор поддерживает до 128 физических процессоров и до 1 Терабайта оперативной памяти на главной машине. Для гостевых виртуальны
23.08.2007 Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell

Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным программным обеспечением виртуализации Xen. Это позволяет снизить стоимость консолидации серверов при одновременном повышении гибкости по сравнению с альтернативными решениями виртуализации. Casio применяет SUSE Linux Enterprise Ser
18.08.2006 Red Hat и Novell не сошлись во мнениях по поводу Xen

Red Hat настаивает на том, что Xen не будет готов к сроку, что отложит включение его в Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 до начала 2007 года. Novell, представившая SUSE Linux Enterprise 10 с Xen три недели назад, не с
18.07.2006 IBM поддержит Xen Virtualization и Suse 10 Linux

IBM объявила о поддержке Xen Virtualization Software и Suse 10 Linux от Novell на BladeCenter и другом аппаратном обеспечении x86. Также компания представит управление виртуальными машинами Xen в своем движке ви

Публикаций - 112, упоминаний - 112

XEN и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 47
Microsoft Corporation 25775 40
Citrix Systems 868 29
Red Hat 1378 27
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 16
Oracle Corporation 7074 15
OpenText - Micro Focus - Novell 880 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Dell EMC 5180 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 7
9594 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
HP Inc. 5883 5
Google LLC 12690 4
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 4
Softline - Софтлайн 3743 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 3
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 3
Cisco Systems 5372 3
Veeam Software 345 3
Acronis - Акронис 489 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Открытые технологии 732 2
Alfresco Software 156 2
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 2
Bromium Labs 4 2
Новые платформы 17 2
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 2
Samsung Electronics 11065 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Vista Equity Partners 7 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Mayfield Fund 10 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Чайка - российская сеть частных медицинских клиник 2 1
ВЕТБ КБ - Восточно-Европейский Трастовый Банк 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 91
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 67
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 48
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 42
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 15
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 13
OpenStack 560 12
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 12
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 6
Linux OS 11533 59
Microsoft Windows 16882 44
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 31
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 13
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 10
Broadcom - VMware vSphere 614 10
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 7
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 7
Citrix XenServer 94 7
Apple macOS 2419 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Apache OpenOffice 490 5
OpenNebula 43 5
Microsoft Virtual Server 14 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
QEMU 69 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 4
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 4
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 4
Citrix XenDesktop 100 4
InterSystems Cache 144 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 4
Google Android 15244 4
Crosby Simon - Кросби Саймон 6 5
Белоусов Сергей 254 4
Neil Mike - Нейл Майк 5 3
Stevens Brian - Стивенс Брайан 9 3
Халяпин Сергей 96 2
Рензяев Константин 79 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 2
Мартиросов Давид 123 2
Маланин Василий 14 2
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 2
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 2
Green Rich - Грин Рич 14 2
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 2
Levy Roger - Леви Роджер 3 2
Banga Gaurav - Банга Гуарав 2 2
Березин Максим 144 1
Солодовников Денис 108 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Новодворский Алексей 114 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Наумов Евгений 38 1
Бакунов Григорий 22 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Аникин Леонид 61 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гинятуллин Роман 61 1
Пярн Артур 13 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Бодрик Александр 10 1
Игнатов Сергей 80 1
Олейник Александр 10 1
Кирьянова Александра 169 1
Талалыкин Александр 6 1
Филев Андрей 6 1
Козлов Михаил 182 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Казахстан - Республика 6048 4
Европа 24964 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Украина 7928 3
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США - Массачусетс 517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
США - Флорида 786 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Флорида - Форт-Лодердейл 9 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
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InformationWeek 241 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
GigaOM 71 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Intelligent Enterprise 27 1
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ZDnet 663 1
BleepingComputer - Издание 458 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Microsoft Research 144 1
MalwareHunterTeam 14 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Allied Market Research 22 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
LinuxWorld 52 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Citrix Synergy 6 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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