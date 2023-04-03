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XEN Кроссплатформенный гипервизор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.04.2023
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Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров
мпьютере-«хосте». Гипервизоры бывают первого типа, то есть запускаются непосредственно на физическом сервере, и второго типа, которые запускаются в обычной ОС в качестве отдельного приложения. КVM vs Xen Как правило, в качестве первоосновы, вокруг которой создается своя система виртуализации, выступает гипервизор KVM/QEMU, однако эта технология имеет ряд ограничений. Изначально KVM был орие
|29.06.2020
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Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами
Что такое XEN. Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN, принадлежавший ранее Citrix, а на сегодняшний день находящийся под управлением Linu
|01.10.2014
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Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen
Один из самых известных хостинг-провайдеров Rackspace приступил к перезагрузке серверов. Эта мера необходима для установки защиты от обнаруженной недавно уязвимости в гипервизоре Xen, который используется компанией. В связи с этой же проблемой на прошлой неделе о перезагрузке своего оборудования, использующего платформу, объявила Amazon Web Services. Уязвимость может за
|27.06.2011
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Разработчики Xen покидают Citrix
Ян Пратт (Ian Pratt) и Саймон Кросби (Simon Crosby), основатели Xen.org и XenSource, объявили о решении покинуть Citrix. Они намереваются основать новый сервис под названием Bromium, который займется вопросами безопасности облачных вычислений. В компании Ci
|27.06.2011
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Основатели Xen покидают Citrix
Ян Пратт (Ian Pratt) и Саймон Кросби (Simon Crosby), основатели Xen.org и XenSource, объявили о решении покинуть Citrix. Они намереваются основать новый сервис под названием Bromium, который займется вопросами безопасности облачных сред. В компании Citrix П
|25.03.2011
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Reg.ru запустила услугу хостинга на технологии Xen
Компания Reg.ru представилановую услугу Reg.Xen – VPS/VDS на технологии аппаратной виртуализации Xen. Данная технология обладает существенными преимуществами по сравнению с более распространенной технологией виртуальных выделенных
|15.04.2010
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Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0
Сообщество разработчиков представило новую версию гипервизора Xen 4.0 для серверных и клиентских систем. Новый Open Source гипервизор поддерживает до 128 физических процессоров и до 1 Терабайта оперативной памяти на главной машине. Для гостевых виртуальны
|23.08.2007
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Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell
Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным программным обеспечением виртуализации Xen. Это позволяет снизить стоимость консолидации серверов при одновременном повышении гибкости по сравнению с альтернативными решениями виртуализации. Casio применяет SUSE Linux Enterprise Ser
|18.08.2006
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Red Hat и Novell не сошлись во мнениях по поводу Xen
Red Hat настаивает на том, что Xen не будет готов к сроку, что отложит включение его в Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 до начала 2007 года. Novell, представившая SUSE Linux Enterprise 10 с Xen три недели назад, не с
|18.07.2006
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IBM поддержит Xen Virtualization и Suse 10 Linux
IBM объявила о поддержке Xen Virtualization Software и Suse 10 Linux от Novell на BladeCenter и другом аппаратном обеспечении x86. Также компания представит управление виртуальными машинами Xen в своем движке ви
XEN и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|InformationWeek 241 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|GigaOM 71 1
|Vnunet 224 1
|Silicon.com 364 1
|VNUNet.com 214 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|ZDnet 663 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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