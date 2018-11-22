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Гинятуллин Роман


22.11.2018 Хакеры изощренно подставили конкурентов перед покупателями криминальных данных 1
21.11.2018 Отец Linux призвал отключить защиту от «чипокалипсиса» 1
12.11.2018 «Чипокалипсис» добрался до графических процессоров. Через чипы GPU можно следить за пользователями и нейросетями 1
09.11.2018 Windows 10 «Профессиональные» по всему миру сами собой превращаются в «Домашние» 1
15.10.2018 Обнаружен «троян будущего». Как он ворует деньги пользователей? 1
31.08.2018 Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
29.08.2018 Оператор знаменитого ботнета Andromeda отпущен судом на свободу 1
24.08.2018 В СПО 20 лет зияла дыра, обнажающая пароли миллиардов устройств 1
06.08.2018 Через браузер Microsoft Edge можно украсть файлы на ПК. Видео 1
01.08.2018 Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки 1
27.07.2018 Со всех государственных сайтов США требуют удалить Flash 1
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе 1
19.07.2018 Хакеры, нацеленные на топ-менеджеров, облегчили бизнес на $12,5 миллиардов 1
16.07.2018 Заработал бесплатный наводчик на «дырявые» сайты на серверах Amazon 1
12.07.2018 В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО 1
12.07.2018 Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями 1
10.07.2018 Для взлома серверов HP достаточно запроса из одной буквы 1
06.06.2018 Microsoft открыл всем желающим СПО-решение «постквантовой» криптографии 1
04.06.2018 В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео 1
30.05.2018 T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим 1
14.05.2018 Во флагманских смартфонах LG нашли две «дыры» для кражи данных 1
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом 1
10.05.2018 Twitter разрабатывает защищенный мессенджер 1
28.04.2018 Крупнейшая в мире спам-сеть научилась обходить сканеры вредоносного ПО 1
24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР 1
18.04.2018 В Microsoft четыре года проработал интернет-мошенник с нигерийскими корнями 1
18.04.2018 Через дыру в процессорах Intel можно подменить BIOS 1
05.04.2018 Intel признал свое бессилие перед «чипокалипсисом» 1
26.03.2018 Трояны научились воровать данные с помощью Telegram 1
19.03.2018 Популярные VPN-сервисы оказались ненадежны: Раздают IP-адреса пользователей всем желающим 1
16.03.2018 Российский торрент-клиент молниеносно заразил трояном полмиллиона ПК 1
12.03.2018 Половину почтовых серверов в мире можно взломать без логина и пароля 1
07.03.2018 Банда похитила «железо» для майнинга на $2 миллиона 1
27.02.2018 Придуман способ взламывать защиту любого iPhone и iPad 1
21.02.2018 Создан троян-шифровальщик, позволяющий заработать всем желающим 1
14.02.2018 В Skype найдена «дыра», которую невозможно заделать. Патча не будет 1
12.02.2018 Хакеры «уронили» на Олимпиаде серверы и Wi-Fi 1
08.02.2018 Ученые научились «угонять» данные, запертые внутри «клетки Фарадея». Видео 1
08.02.2018 Таинственный пользователь выложил в Сеть исходники ОС для iPhone и iPad 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Гинятуллин Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 43
Microsoft Corporation 11127 14
Intel Corporation 4192 8
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
GitHub 412 3
AMD - Advanced Micro Devices 1681 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 3
ESET 989 2
Telegram Group 702 2
Cellebrite 16 2
Cisco Talos 29 2
Google LLC 7161 2
Twitter 2204 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Gigabyte Technology 135 1
Palo Alto Networks 80 1
VPNMentor 6 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Malwarebytes Labs 4 1
Zerodium 6 1
Qualys 33 1
AOL Inc 314 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
UpGuard 8 1
Nvidia Corp 2030 1
Advania - Nordic information technology service corporation 1 1
Netsparker 4 1
F-Secure 76 1
Check Point Software Technologies 447 1
Valve 124 1
VMware 1829 1
Dell EMC 2413 1
Lenovo Group 1639 1
LG Electronics 1865 1
Accenture - Аксенчер 532 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
HP Inc. 2926 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Red Hat 667 1
Tesla Motors 241 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
X5 Group 599 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Ford 173 1
Airbnb 62 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 6
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 5
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 4
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 4
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Odini 2 1
USB Type-A - USB-A 148 1
Spectre V2 - группа аппаратных уязвимостей микропроцессоров 3 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием 3 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 24 1
SOP - Same Origin Policy - Политика одинакового источника 4 1
Flash 479 1
Microsoft Windows 10 6659 9
Linux OS 4267 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 7
Google Android 10751 5
JavaScript - Язык программирования 631 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
Apple iPad 3263 3
Arch Linux 17 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 854 3
WhatsApp Messenger 654 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology 8 2
Microsoft Skype 1473 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Intel Celeron - Серия процессоров 258 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 2
AUR - Arch User Repository - Пользовательский репозиторий 2 2
Apple macOS 930 2
Google Chrome - браузер 1118 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Intel ME - Management Engine 14 1
Intel Apollo Lake 14 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 20 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
Microsoft Windows BitLocker 47 1
Pure VPN - VPN-сервис 1 1
CCleaner 9 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Apple iBoot 2 1
AutoSploit - Автоматический массовый эксплойт 1 1
MediaGet 4 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 7 246 1
Electron - фреймворк 8 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 3 1
Court Tom - Корт Том 1 1
Gamble Kane - Гэмбл Кейн 1 1
Wyden Ron - Уайден Рон 9 1
Wyatt Eric - Уайятт Эрик 1 1
Uadiale Raymond - Уадиале Раймонд 1 1
Giuliano Mark - Джулиано Марк 1 1
Ермолов Марк 8 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Sintonen Harry - Синтонен Гарри 3 1
Wong Jane Manchun - Вонг Джейн Манчун 2 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Ярец Сергей 1 1
Скляров Дмитрий 13 1
Горячий Максим 9 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - Российская федерация - РФ 57544 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Эстония - Эстонская Республика 418 2
Южная Корея - Пхёнчхан 3 1
США - Аляска 30 1
США - Орегон 58 1
США - Флорида 143 1
Ирак - Республика 81 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Шотландия 51 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Испания - Королевство 1257 1
Турция - Турецкая республика 954 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Израиль 722 1
Исландия 84 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
Reddit 198 2
Forbes - Форбс 442 1
WikiLeaks 106 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Check Point Research 47 1
MalwareHunterTeam 7 1
W3Techs 10 1
Recorded Future 8 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 1 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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