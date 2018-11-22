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Гинятуллин Роман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 62
Гинятуллин Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SEC Consult Services 931 43
|Microsoft Corporation 11127 14
|Intel Corporation 4192 8
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
|GitHub 412 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1681 3
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 3
|ESET 989 2
|Telegram Group 702 2
|Cellebrite 16 2
|Cisco Talos 29 2
|Google LLC 7161 2
|Twitter 2204 2
|AMT Group - АМТ-Груп 167 1
|Gigabyte Technology 135 1
|Palo Alto Networks 80 1
|VPNMentor 6 1
|Magecart - Хакерская группировка 9 1
|Malwarebytes Labs 4 1
|Zerodium 6 1
|Qualys 33 1
|AOL Inc 314 1
|Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
|UpGuard 8 1
|Nvidia Corp 2030 1
|Advania - Nordic information technology service corporation 1 1
|Netsparker 4 1
|F-Secure 76 1
|Check Point Software Technologies 447 1
|Valve 124 1
|VMware 1829 1
|Dell EMC 2413 1
|Lenovo Group 1639 1
|LG Electronics 1865 1
|Accenture - Аксенчер 532 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
|HP Inc. 2926 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
|Red Hat 667 1
|Tesla Motors 241 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|X5 Group 599 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
|Ford 173 1
|Airbnb 62 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
|Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|Чипокалипсис - Chipocalypse 31 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
|УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
|Reddit 198 2
|Forbes - Форбс 442 1
|WikiLeaks 106 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|Радио Свобода - радиостанция 23 1
|Check Point Research 47 1
|MalwareHunterTeam 7 1
|W3Techs 10 1
|Recorded Future 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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