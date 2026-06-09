Индексная книга (каталог) CNews*
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Wong Jane Manchun Вонг Джейн Манчун
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы 2
|15.04.2019
|В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад 2
|10.05.2018
|Twitter разрабатывает защищенный мессенджер 2
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Wong Jane Manchun и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2928 2
|Telegram Group 2850 1
|Cellebrite 23 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
|Apple Inc 13027 1
|Meta Platforms - Facebook 4600 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7546 1
|Google Android 15100 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Cox Chris - Кокс Крис 6 1
|Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 1
|Израиль 2828 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163623 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.