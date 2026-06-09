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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195821
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Wong Jane Manchun Вонг Джейн Манчун

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы 2
15.04.2019 В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад 2
10.05.2018 Twitter разрабатывает защищенный мессенджер 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Wong Jane Manchun и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2928 2
Telegram Group 2850 1
Cellebrite 23 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Apple Inc 13027 1
Meta Platforms - Facebook 4600 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2621 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5007 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9058 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26419 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4109 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27875 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6573 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11617 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12733 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1521 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 351 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 191 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2613 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33990 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7546 1
Google Android 15100 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Гинятуллин Роман 61 1
Cox Chris - Кокс Крис 6 1
Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 1
Израиль 2828 1
Россия - РФ - Российская федерация 163623 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 1
NYT - The New York Times 1097 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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