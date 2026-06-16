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AUR Arch User Repository Пользовательский репозиторий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.06.2026
|Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны 1
|12.07.2018
|В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО 1
|12.07.2018
|Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями 1
AUR и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 2
|Linux OS 11380 3
|Arch Linux 32 2
|Pastebin 36 2
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 2
|Bandai Namco Entertainment - Pacman - Pac-Man - Puck Man 10 2
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