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AUR Arch User Repository Пользовательский репозиторий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны 1
12.07.2018 В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО 1
12.07.2018 Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

AUR и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 3
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 2
Bandai Namco Entertainment - Pacman - Pac-Man - Puck Man 10 2
Гинятуллин Роман 61 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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