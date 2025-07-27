Получите все материалы CNews по ключевому слову
UpGuard
УПОМИНАНИЯ
UpGuard и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
|Vickery Chris - Викери Крис 5 3
|Зайцев Михаил 288 2
|Гинятуллин Роман 61 1
|Шилак Ксения 28 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
|Lundry Alex - Ландри Алекс 1 1
|Лигачев Глеб 98 1
|Чекмарев Анатолий 4 1
|Fortune Global 100 141 2
|Forrester Research 826 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.