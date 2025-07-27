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Индексная книга (каталог) CNews*
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UpGuard


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 1
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе 1
21.11.2017 База данных Пентагона на 2 млрд записей утекла в открытый доступ 1
23.10.2017 InfoWatch представила дайджест утечек пользовательских данных в крупных компаниях 1
14.07.2017 PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе 1
19.06.2017 В США произошел крупнейший в истории слив данных пользователей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

UpGuard и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1521 4
Amazon Inc - Amazon.com 3073 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Qlik - QlikTech 161 1
Attunity 2 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Accenture plc 687 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Level One Robotics 2 1
NICE Systems 65 1
Цифровые активы 137 1
Malvin Systems - Малвин Системс 8 1
Thawte 32 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Ford 416 2
Tesla Motors 414 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 522 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7176 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8237 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11907 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29783 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6035 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11696 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16451 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69578 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5492 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1640 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5653 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 324 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 65 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1326 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5904 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5130 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7024 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10729 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8313 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3858 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4140 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25096 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9798 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7789 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1598 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9430 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2385 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1908 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 68 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2977 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2280 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 674 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 103 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 218 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 549 2
Microsoft Access 60 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
Microsoft Outlook 1425 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 220 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1257 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 849 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 25 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
rsync 17 1
Microsoft Office 3857 1
IBM Tivoli 282 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Office 365 962 1
Vickery Chris - Викери Крис 5 3
Зайцев Михаил 288 2
Гинятуллин Роман 61 1
Шилак Ксения 28 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
Lundry Alex - Ландри Алекс 1 1
Лигачев Глеб 98 1
Чекмарев Анатолий 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
Израиль 2767 2
США - Оклахома 84 1
США - Калифорния 4689 1
Филиппины - Республика 576 1
США - Флорида 769 1
США - Огайо 284 1
Россия - РФ - Российская федерация 151281 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6584 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49818 2
Айсберг - Eisberg 185 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Запугивание и шантаж 139 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14421 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1691 1
Английский язык 6789 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5422 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6339 1
Энергетика - Energy - Energetically 5327 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1001 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1778 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2605 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 218 1
The Guardian - Британская газета 372 1
Fortune Global 100 141 2
Forrester Research 826 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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