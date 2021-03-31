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Gen Digital NortonLifeLock Symantec Protection Suite NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection (Encryption), SEP NortonLifeLock Symantec Antivirus NortonLifeLock Symantec Critical System Protection NortonLifeLock Symantec Protection Network
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.03.2021
|Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform
|24.10.2012
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Symantec предлагает новое защитное решения для СМБ с возможностью управления из «облака»
иты рабочих станций и серверов, предназначенное специально для компаний малого и среднего бизнеса — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013. Решение предлагает средства централ
|28.05.2012
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Новая версия Symantec Endpoint Protection сертифицирована ФСТЭК
ФСТЭК на решение для защиты рабочих станций и других устройств, подключенных к информационной сети, Symantec Endpoint Protection 12.1 по 4 уровню контроля недекларированных возможностей (НДВ) и
|20.07.2011
|«Томскпромстройбанк» модернизировал систему резервного копирования на базе SEP sesam
|14.07.2011
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Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12
Компания Symantec объявила о выходе Symantec Endpoint Protection 12. Согласно результатам исследования компании Dennis Labs, реше
|27.05.2011
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Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК
Корпорация Symantec объявила о получении сертификата ФСТЭК на Symantec Endpoint Protection — решение корпоративного класса для комплексной защиты конечных
|25.05.2011
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Symantec предлагает новые средства для борьбы с кибератаками в традиционных и виртуальных средах
нные для выявления и блокировки скоординированных, многоходовых атак на корпоративную систему. Так, Symantec Endpoint Protection 12 предложит организациям средства защиты, необходимые для эффек
|01.03.2011
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Symantec Endpoint Protection 12: поддержка виртуальных сред и «облачные» технологии защиты
Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске новых версий Symantec Endpoint Protection и Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Эт
|16.09.2009
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Symantec выпустил комплексное решение для малого бизнеса
Компания Symantec запустила в России продажи специализированного решения для малого бизнеса - Symantec Protection Suite Small Business Edition. По словам технического консультанта Symante
|04.09.2009
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Одна «лицензия» на всю защиту от Symantec
сии стартовали продажи специального комплексного продукта для малого бизнеса от компании Symantec — Symantec Protection Suite Small Business Edition. Продукт представляет собой легкий в использ
|26.05.2008
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Новый Symantec Endpoint Protection поддерживает Windows Server 2008
Корпорация Symantec объявила в выходе обновленной версии Symantec Endpoint Protection. Полное наименование обновленной версии продукта — Symantec E
|11.03.2008
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Symantec Endpoint Encryption 6.0 шифрует и защищает данные
Корпорация Symantec анонсировала программный продукт Symantec Endpoint Encryption 6.0, предназначенный для обеспечения шифрования данных на жестки
|05.10.2007
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Symantec поможет в развертывании Endpoint Protection 11.0
овке, интеграции, эксплуатации и техническом обслуживании в их уникальных ИТ-инфраструктурах систем Symantec Endpoint Protection 11.0 и Symantec Network Access Control 11.0. Новые услуги, предл
|23.12.2005
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В продуктах Symantec нашли критическую уязвимость
4.x; Symantec AntiVirus for Network Attached Storage 4.x; Symantec AntiVirus for SMTP Gateways 3.x; Symantec AntiVirus Scan Engine 4.x; Symantec AntiVirus/Filtering for Domino 3.x; Symantec Bri
|01.02.2002
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Symantec выпустил Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino
Компания Symantec объявила о выходе антивирусного продукта для Lotus Notes и Domino. Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino был разработан в целях обеспечения администраторов полноценной максимально автоматизированной защитой, сообщает CPS. Вскоре администраторы смогут с
Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
|Gartner - Dataquest 353 4
|AV-Comparatives 29 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 2
|Gartner - Гартнер 3678 2
|AV-Test Institute 41 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
|Институт инженерной физики АНО 7 1
|РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
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