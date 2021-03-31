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Gen Digital NortonLifeLock Symantec Protection Suite NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection (Encryption), SEP NortonLifeLock Symantec Antivirus NortonLifeLock Symantec Critical System Protection NortonLifeLock Symantec Protection Network

СОБЫТИЯ

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31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform
24.10.2012 Symantec предлагает новое защитное решения для СМБ с возможностью управления из «облака»

иты рабочих станций и серверов, предназначенное специально для компаний малого и среднего бизнеса — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013. Решение предлагает средства централ
28.05.2012 Новая версия Symantec Endpoint Protection сертифицирована ФСТЭК

ФСТЭК на решение для защиты рабочих станций и других устройств, подключенных к информационной сети, Symantec Endpoint Protection 12.1 по 4 уровню контроля недекларированных возможностей (НДВ) и
20.07.2011 «Томскпромстройбанк» модернизировал систему резервного копирования на базе SEP sesam
14.07.2011 Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12

Компания Symantec объявила о выходе Symantec Endpoint Protection 12. Согласно результатам исследования компании Dennis Labs, реше
27.05.2011 Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК

Корпорация Symantec объявила о получении сертификата ФСТЭК на Symantec Endpoint Protection — решение корпоративного класса для комплексной защиты конечных

25.05.2011 Symantec предлагает новые средства для борьбы с кибератаками в традиционных и виртуальных средах

нные для выявления и блокировки скоординированных, многоходовых атак на корпоративную систему. Так, Symantec Endpoint Protection 12 предложит организациям средства защиты, необходимые для эффек
01.03.2011 Symantec Endpoint Protection 12: поддержка виртуальных сред и «облачные» технологии защиты

Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске новых версий Symantec Endpoint Protection и Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Эт
16.09.2009 Symantec выпустил комплексное решение для малого бизнеса

Компания Symantec запустила в России продажи специализированного решения для малого бизнеса - Symantec Protection Suite Small Business Edition. По словам технического консультанта Symante
04.09.2009 Одна «лицензия» на всю защиту от Symantec

сии стартовали продажи специального комплексного продукта для малого бизнеса от компании Symantec — Symantec Protection Suite Small Business Edition. Продукт представляет собой легкий в использ
26.05.2008 Новый Symantec Endpoint Protection поддерживает Windows Server 2008

Корпорация Symantec объявила в выходе обновленной версии Symantec Endpoint Protection. Полное наименование обновленной версии продукта — Symantec E
11.03.2008 Symantec Endpoint Encryption 6.0 шифрует и защищает данные

Корпорация Symantec анонсировала программный продукт Symantec Endpoint Encryption 6.0, предназначенный для обеспечения шифрования данных на жестки
05.10.2007 Symantec поможет в развертывании Endpoint Protection 11.0

овке, интеграции, эксплуатации и техническом обслуживании в их уникальных ИТ-инфраструктурах систем Symantec Endpoint Protection 11.0 и Symantec Network Access Control 11.0. Новые услуги, предл
23.12.2005 В продуктах Symantec нашли критическую уязвимость

4.x; Symantec AntiVirus for Network Attached Storage 4.x; Symantec AntiVirus for SMTP Gateways 3.x; Symantec AntiVirus Scan Engine 4.x; Symantec AntiVirus/Filtering for Domino 3.x; Symantec Bri
01.02.2002 Symantec выпустил Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino

Компания Symantec объявила о выходе антивирусного продукта для Lotus Notes и Domino. Symantec AntiVirus 2.5 for Lotus Notes/Domino был разработан в целях обеспечения администраторов полноценной максимально автоматизированной защитой, сообщает CPS. Вскоре администраторы смогут с

Публикаций - 91, упоминаний - 170

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 60
Microsoft Corporation 25897 15
Softline - Софтлайн 3827 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5743 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 6
ESET - ESET Software 1165 6
Sophos - SophosLabs 436 5
Trend Micro 654 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Axent Technologies 20 4
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 3
Dr.Web - Доктор Веб 1297 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Leta Group - Лета Групп 282 2
Google LLC 12833 2
Samsung Electronics 11166 2
Broadcom - VMware 2633 2
Cisco Systems 5385 2
Apple Inc 13322 2
9746 2
Oracle Corporation 7118 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 73 2
ESG - Enterprise Strategy Group 270 2
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openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 1
ESET - Safetica Technologies 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 1
Arbor Networks 62 1
ДиалогНаука 273 1
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Nvidia Corp 4116 1
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Открытые технологии 732 1
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Softline Украина 7 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Emsisoft 11 1
Waterloo Maple - MapleSoft 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Газпром ПАО 1498 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 1
Airbnb 102 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Газпром трансгаз 157 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Utair - Атлант-Союз - авиакомпания 3 1
Чумак 1 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2112 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2797 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
Администрация Калининграда - органы государственной власти 6 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8065 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14508 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36189 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34108 25
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 285 18
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7816 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13843 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6916 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55117 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24899 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2540 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28666 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36963 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18461 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2471 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 973 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13701 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8547 7
Оцифровка - Digitization 5290 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13857 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13066 4
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Головенко Олег 6 1
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Щеголь Андрей 1 1
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Малежин Олег 1 1
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Magee John - Маджи Джон 4 1
Verrini Giuseppe - Веррини Джузеппе 2 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 6
США - Калифорния 4846 4
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Казахстан - Республика 6143 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19437 2
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Израиль 2877 2
Ближний Восток 3171 2
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
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Gartner - Dataquest 353 4
AV-Comparatives 29 2
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AV-Test Institute 41 1
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БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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