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Microsoft Access



26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
05.06.2018 Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1
19.11.2015 В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт 1
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release 1
06.08.2014 Основные этапы пути к корпоративному хранилищу данных 1
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 1
11.12.2012 Благодаря Abbyy FlexiCapture в администрации Краснодарского края автоматизировали обработку обращений граждан 1
06.06.2012 Windows — на каждом третьем компьютере Apple в России 1
01.06.2011 Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2» 1
18.02.2011 «Академия АйТи» запустила новый проект — «Интернет-магазин знаний» 1
10.12.2010 «Стимулсофт» обновила линейку генераторов отчетов Stimulsoft Reports 1
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу 1
22.05.2009 «Меттлер-Толедо Восток» управляет бизнесом вместе с SAP Business One 1
18.05.2009 УФМС по Кировской области внедряет Directum 1
27.04.2009 «Проф-Медиа» будет управлять продажами рекламного эфира с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
15.04.2009 Eset начала продажи Eset NOD32 четвертой версии в России и странах СНГ 1
24.03.2009 «Элком-Электро» строит систему управления на базе Microsoft Dynamics AX 1
26.11.2008 Сайт «Альфастрахования» распространял трояны через эротику 1
19.11.2008 Анонсирован выход OpenOffice.org 2.4.2 pro 1
19.05.2008 «Страховой Дом ВСК» внедрил систему управления персоналом IBS 1
14.12.2007 Хакеры могут использовать MS Access для атак 1
19.10.2007 WordFusion 1.56.2 - создание динамических форм 1
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007 1
19.01.2007 Каким софтом пользоваться ИТ-директору? 1
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем 1
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев 1
07.04.2006 Софт для КПК: программы с мужским характером 1
06.10.2005 "Л'Этуаль": удобное ИТ-решение для меняющегося бизнеса 1
04.10.2005 Новый троянец эксплуатирует старую "дыру" в Office 1
20.07.2004 "СпецТек" выпустил систему менеджмента качества для малых предприятий 1
04.03.2004 e-port выпустил новую версию ПО для пунктов приема платежей 1
09.12.2003 ERP поможет химикам 1
03.11.2003 Microsoft выпустил Visual Studio Tools for the Microsoft Office System 1
23.07.2003 MoneyMethod 4.0 - система построения торговых порталов 1
16.05.2002 Handmark выпустила кросс-платформенный пакет мобильного доступа к базам данных с КПК 1
04.04.2002 Pumatech выпустила ПО для синхронизации мобильных устройств с настольными ПК и серверами 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Microsoft Access упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 4687 9
SAP SE 3975 4
4643 4
Microsoft Corporation 16716 3
UpGuard 8 1
SEC Consult Services 1081 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 145 1
Teradata 180 1
Oracle Siebel 257 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 436 1
Yandex - Яндекс 4354 1
Meta - Facebook 3966 1
Apple Inc - Эппл Рус 9044 1
Columbus East - Колумбус 197 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 84 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 41 1
Открытие ФК 550 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4558 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Мать и дитя 16 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 662 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 843 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 564 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1540 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 421 1
OpenStack 349 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 546 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 190 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1755 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7724 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3639 1
Сервер - Серверные платформы 241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 186 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1595 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2587 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5281 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8861 1
Microsoft Excel 667 10
Microsoft Windows 10 8943 4
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 18 2
Microsoft Windows 1185 2
Microsoft ActiveX 106 2
Google Android 10788 2
SAP Sybase 178 1
Apache Cassandra 32 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 5 1
IBM Informix 6 1
Microsoft Exchange 845 1
Apple iOS 5768 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 563 1
Apple macOS 1060 1
Microsoft Office 2007 163 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1662 1
Honeywell ScanPal EDA - серия корпоративных смартфонов 1 1
Софт Мерит CitySoft 1 1
Amazon Redshift 10 1
ЭЛАР ПланСкан 84 1
1С:Торговля и Склад 24 1
rsync 10 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Office 2605 1
Microsoft Outlook 956 1
Microsoft PowerPoint 547 1
Microsoft Word 476 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 102 1
IBM DB2 241 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
Oracle PeopleSoft 280 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 409 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 449 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 101 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle Hyperion 113 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 804 1
IBM Netezza 16 1
Зайцев Михаил 147 1
Кузнецов Александр 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 72660 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 1
Казахстан - Республика 3568 1
Украина 4842 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1110 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 360 1
США - Оклахома 36 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3408 1
Silicon 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996635, в очереди разбора - 899199.
Создано именных указателей - 47370.
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