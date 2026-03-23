Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Access
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 61, упоминаний - 61
Microsoft Access и организации, системы, технологии, персоны:
|Ельцин Борис. 99 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Морозов Евгений 18 1
|Ермаков Антон 13 1
|Пермяков Максим 31 1
|Зайцев Николай 32 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Соколов Павел 15 1
|Бычков Николай 11 1
|Фомченков Григорий 3 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Торгов Игорь 42 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Штефан Илья 7 1
|Мещанкин Михаил 8 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Бумагина Елена 1 1
|Денисов Виталий 4 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Кальченко Сергей 4 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Большаков Дмитрий 4 1
|Заколупина Марина 8 1
|Гамазков Сергей 1 1
|Густов Павел 4 1
|Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
|Горбылев Валерий 1 1
|Макаров Юрий 2 1
|Чернова Елена 1 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Мове Лариса 1 1
|Пархолуп Светлана 5 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Шум Николай 1 1
|Песковацков Сергей 1 1
|Скалецкий Егор 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Silicon 494 1
|allNetDevices 160 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.