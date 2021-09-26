Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Access
Публикаций - 42, упоминаний - 43
Microsoft Access упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 4687 9
|SAP SE 3975 4
|1С 4643 4
|Microsoft Corporation 16716 3
|UpGuard 8 1
|SEC Consult Services 1081 1
|Digital Security - Диджитал Секьюрити 145 1
|Teradata 180 1
|Oracle Siebel 257 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 436 1
|Yandex - Яндекс 4354 1
|Meta - Facebook 3966 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9044 1
|Columbus East - Колумбус 197 1
|Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 84 1
|Kari - Кари - Сеть магазинов 41 1
|Открытие ФК 550 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4558 1
|ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
|Мать и дитя 16 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 662 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 1
|Зайцев Михаил 147 1
|Кузнецов Александр 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996635, в очереди разбора - 899199.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996635, в очереди разбора - 899199.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru