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Microsoft Access

СОБЫТИЯ

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23.03.2026 nanoCAD GeoniCS 26.0 — новая версия российского ИТ-решения для изысканий, землеустройства и проектирования 1
17.06.2024 Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности 1
05.12.2023 «Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin 1
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
21.08.2023 «Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI 1
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM 1
29.08.2022 Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового? 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
26.09.2020 Антон Ермаков, Comindware -

Low-code в разы умножает производительность ИТ-департаментов

 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
05.06.2018 Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1
19.11.2015 В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт 1
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release 1
06.08.2014 Основные этапы пути к корпоративному хранилищу данных 1
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 1
11.12.2012 Благодаря Abbyy FlexiCapture в администрации Краснодарского края автоматизировали обработку обращений граждан 1
06.06.2012 Windows — на каждом третьем компьютере Apple в России 1
01.06.2011 Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2» 1
18.02.2011 «Академия АйТи» запустила новый проект — «Интернет-магазин знаний» 1
10.12.2010 «Стимулсофт» обновила линейку генераторов отчетов Stimulsoft Reports 1
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу 1
22.05.2009 «Меттлер-Толедо Восток» управляет бизнесом вместе с SAP Business One 1
18.05.2009 УФМС по Кировской области внедряет Directum 1
27.04.2009 «Проф-Медиа» будет управлять продажами рекламного эфира с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
15.04.2009 Eset начала продажи Eset NOD32 четвертой версии в России и странах СНГ 1
24.03.2009 «Элком-Электро» строит систему управления на базе Microsoft Dynamics AX 1
26.11.2008 Сайт «Альфастрахования» распространял трояны через эротику 1
19.11.2008 Анонсирован выход OpenOffice.org 2.4.2 pro 1
19.05.2008 «Страховой Дом ВСК» внедрил систему управления персоналом IBS 1
14.12.2007 Хакеры могут использовать MS Access для атак 1
19.10.2007 WordFusion 1.56.2 - создание динамических форм 1
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007 1
19.01.2007 Каким софтом пользоваться ИТ-директору? 1
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем 1
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев 1

Публикаций - 61, упоминаний - 61

Microsoft Access и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Oracle Corporation 7074 13
9594 11
SAP SE 5601 7
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Trend Micro 651 2
Comindware - Колловэар 202 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Google LLC 12690 2
Элком-Электро 4 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Spamhaus 40 1
Embarcadero 67 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 3 1
EnterpriseDB - EDB 20 1
Кредо Консалтинг 18 1
Интеллект-сервис 36 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Secunia 98 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
VDEL 45 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
Ross Systems 24 1
Thawte 34 1
Novosoft - Новософт 49 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
АРМО ГК 185 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
ТрансЛом ГК 5 1
Северсталь ПАО - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Assist - Ассист 218 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Stada 27 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 22
Microsoft Office 4170 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 10
Microsoft Windows 16882 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Outlook 1506 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 5
IBM DB2 396 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Apache OpenOffice 490 4
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Google Android 15244 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft ActiveX 212 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
SAP Sybase 292 3
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 2
1С:Торговля и Склад 91 2
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 2
Microsoft Visual C++ - Microsoft Visual C# 17 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Advent International - IDEMIA - Morpho - Sagem MEMS - MorphoAccess Enrollment and Management System - Sagem MA 4 2
Claris - FileMaker 8 2
dBase 10 2
Microsoft ACE - Microsoft Access Database Engine - Office Access Connectivity Engine - ACE Database Engine - Office Access Connectivity Engine - Microsoft JET Engine - Microsoft JET Database - Jet Red - Joint Engine Technology 9 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Ельцин Борис. 99 1
Чепакин Андрей 27 1
Морозов Евгений 18 1
Ермаков Антон 13 1
Пермяков Максим 31 1
Зайцев Николай 32 1
Давыдкина Мария 2 1
Соколов Павел 15 1
Бычков Николай 11 1
Фомченков Григорий 3 1
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Люкманов Степан 3 1
Новожилов Алексей 20 1
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Беляев Дмитрий 32 1
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Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Бумагина Елена 1 1
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Мураховский Эдуард 38 1
Кальченко Сергей 4 1
Серов Дмитрий 3 1
Большаков Дмитрий 4 1
Заколупина Марина 8 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Горбылев Валерий 1 1
Макаров Юрий 2 1
Чернова Елена 1 1
Кабаенков Юрий 5 1
Мове Лариса 1 1
Пархолуп Светлана 5 1
Алмакаев Александр 1 1
Олевский Тимур 1 1
Шум Николай 1 1
Песковацков Сергей 1 1
Скалецкий Егор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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Украина 7928 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
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Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Кипр - Республика 636 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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