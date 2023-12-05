«Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin

«Газпромтранс» внедрил платформу Robin компании SL Soft (ГК Softline) для автоматизации бизнес-процессов в компании. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Благодаря внедрению программных роботов удалось оптимизировать работу финансового, коммерческого управлений, а также полностью исключить ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных в ряде подразделений. В компании создан и успешно действует центр компетенций RPA.

«Газпромтранс» — дочерняя компания «Газпрома», объединяющая железнодорожные активы в единый технологический комплекс. В компанию входят 7 филиалов: Астраханский, Оренбургский, Сургутский, Ухтинский, Ямальский, Амурский и Иркутский. Перед компанией, в которой трудится около 3,4 тыс. человек, стояла задача повысить скорость и качество обработки рутинных операций, нужна была быстрая и дополняющая деятельность ИТ-подразделений работа по оптимизации бизнес-процессов путем их «гражданской» роботизации.

Благодаря роботизации при поддержке центра компетенций RPA сотрудники «Газпромтранса» самостоятельно автоматизируют рутинные задачи, экономя время, а также исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

В финансовом управлении программные роботы Robin проверяют проводки по счетам в «1С» и их соответствие номенклатурам, сообщают по электронной почте о результатах, формируют отчет по прогнозу прибытия вагонов.

В коммерческом управлении цифровые ассистенты Robin заводят заявки клиентов в систему управленческого учета: находят заявку в PDF-формате, распознают текст и создают электронную заявку, уведомляют о количестве заявок и ошибках.

В отделе кадров и трудовых отношений роботы сравнивают полученные от подразделений табели учета рабочего времени сотрудников с общим табелем из «1С».

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В отделе организации делопроизводства и архива роботы регистрируют входящие письма, конвертируют файлы, распознают текст, проверяют вложения, создают карточку в системе документооборота, отправляют резолюции адресатам.

Роботизирован процесс рутинных операций по своевременному формированию, сохранению, преобразованию и рассылки справки-прогноза прибытия порожних вагонов под погрузку на станцию в Сургутском филиале.

«Компания «Газпромтранс» поставила перед Robin задачу внедрить No-code-RPA-платформу со встроенными Low-code-инструментами и интегрированными компонентами машинного зрения. Роботы должны были взаимодействовать с Excel, Outlook, системой управленческого учета «Транспортировка», платформой «1С: Предприятие», системой документооборота, MS Access и Abbyy, – отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin, компания SL Soft. – Первые восемь роботов высвободили 10 тыс. рабочих часов в год. Использование программных роботов исключило ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных, полностью автоматизировало рутинные процессы, значительно сократило непродуктивные потери, в том числе трудозатраты».

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«Быстрое и безболезненное внедрение программных роботов Robin позволяет выполнять стандартные и повторяющиеся задачи эффективнее. Работа идет по точному графику в соответствии с расписанием. Это позволяет сотрудникам больше заниматься интеллектуальными задачами вместо рутинных. Роботизация создает потенциал роста за счет возможности обеспечения высоких результатов силами имеющегося коллектива», – отмечают руководитель и члены центра компетенций RPA «Газпромтранса».

В дальнейшем компания планирует масштабировать успешный опыт использования программных роботов. 132 сотрудника уже обучились основам RPA, десятки специалистов автономно и самостоятельно создают роботов для дальнейшей роботизации рутинных процессов на своих рабочих местах.