Россия УФО ЯНАО Ямальский район Ямал полуостров

Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров

СОБЫТИЯ


15.01.2026 МТС: на Ямале больше всего майнинговых ферм обнаружено в Пуровском районе 1
25.06.2025 «МегаФон»: ямальцы массово увлеклись ретросайтами 1
25.03.2025 «МегаФон»: все больше жителей Ямала увлекаются огородничеством 2
19.02.2025 В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта 1
05.02.2025 МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту командировок 1
24.12.2024 «МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск 1
13.12.2024 «МегаФон»: ямальцам меньше, чем другим уральцам, нужны онлайн-психологи 1
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию 1
05.11.2024 Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз 1
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС 1
01.10.2024 «МегаФон» прокачал сеть 4G в городе Семи лиственниц на Ямале 1
01.10.2024 «Кружки» и «голосовухи» для внучат: «Ростелеком» на Ямале научит пенсионеров пользоваться современными гаджетами 1
24.06.2024 В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте  1
04.06.2024 «МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза 1
13.05.2024 Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
05.12.2023 «Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin 1
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде 1
13.09.2023 «Ростелеком» и окружной департамент информационных технологий и связи на Ямале запустили серию лекций для студентов ИТ-шников 1
14.11.2022 Сергей Солдатов -

Сергей Солдатов, CIO «Велесстрой»: «Нам важно наличие большого опыта у вендора, помощь при внедрении и постоянное развитие RPA-платформы»

 1
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований 1
02.06.2022 ТЭК ЯНАО стал лидером среди других сфер по спросу на российские облака 2
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 2
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра» 1
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье 1
18.07.2016 «Ростелеком» представил свою земную станцию спутниковой связи на Урале 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
29.02.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу единственного на Урале заполярного «Безопасного города» 6
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
06.10.2015 «Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
15.10.2012 «Мотив» выходит на рынок сотовой связи ЯНАО 1
27.11.2006 В России планируется создать флотилию плавучих АЭС 1
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
07.07.2005 На Ямале продолжают внедрять СЭД 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10361 10
Telegram Group 2602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Газпром нефть 673 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Газпромнефть Ямал 5 1
Uber 340 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 1
Gett 86 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1032 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 2
Национальный центр ГЧП 3 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5722 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 374 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 475 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 672 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Сивков Арташес 17 1
Хворостова Екатерина 5 1
Войводяну Артем 1 1
Селезнев Павел 2 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 956 32
Россия - Заполярье 130 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 166 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Россия - УФО - Курганская область 584 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 352 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 124 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 1
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 42 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 4 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 282 1
Россия - УФО - Свердловская область 1766 1
Беларусь - Белоруссия 6048 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 14 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 46 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1346 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

