Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС

МТС с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа реализовали проект по оснащению новых автобусов интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока. Более 40 автобусов оборудовали комплексом видеоаналитики, которая позволяет отслеживать скорость движения и местоположение общественного транспорта, поведение водителя, кондуктора, пассажиров, а также выявлять безбилетников.

Автобусы с встроенной системой видеоаналитики выйдут на городские маршруты в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском и Лабытнанги. IP-камеры и умные датчики будут фиксировать пассажиропоток различных категорий горожан, в том числе льготников и людей пожилого возраста. Алгоритмы искусственного интеллекта после обработки данных посчитают, сколько пассажиров зашло и вышло в автобус на каждой остановке и соотнесут с их валидаторами, что позволит выявлять количество безбилетников, которые не оплатили за проезд. Также система позволяет учесть наличный и безналичный расчет за проезд, при этом исключить несанкционированный отбор выручки водителем. Само видео хранится на сервере и может быть пересмотрено по мере необходимости: при ДТП, расследовании карманных краж в транспорте, вандализма, для предотвращения конфликтов и спорных ситуаций.

«Современные цифровые технологии, которые мы внедрили в общественный транспорт Ямала, призваны в первую очередь повысить безопасность и комфорт пассажиров. Например, фиксировать, не превышает ли водитель скорость движения, где находится сейчас автобус и точно ли он придерживается маршрута. Более того, установленная ранее система учета пассажиропотока в Новом Уренгое и Лабытнанги уже показала свою эффективность. Удалось проанализировать загруженность около 100 городских автобусов и востребованность действующих маршрутов в определенные интервалы времени и дни недели. Это позволило перераспределить нагрузку на транспорт, минимизировать скопления людей на остановках, повысить рентабельность работы автопарков», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

«Мы непрерывно работаем над улучшением транспортной инфраструктуры, чтобы она была комфортной и надежной для жителей и гостей региона. Продолжим внедрять цифровые технологии на других предприятиях ямальского транспортного комплекса», — отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Стихин.