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«МегаФон»: ямальцам меньше, чем другим уральцам, нужны онлайн-психологи

В 2024 г. жители Ямала стали в 1,5 раза чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов. При этом на полуострове отмечается самый низкий интерес к этой сфере среди регионов Уральского федерального округа. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный массив трафика на десятки соответствующих тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Россияне стали больше общаться с психологами в глобальной сети. Интерес к онлайн-сервисам, оказывающим психологическую поддержку, не обошел стороной и жителей Ямала. В 2024 г. северяне потратили на таких ресурсах на 52% больше трафика, чем годом ранее. Примерно на столько же увеличилось и время, которое ямальцы уделяют этим специалистам. Однако на полуострове интерес к врачевателям душ оказался в 2,5 раза ниже, чем в Тюменской и Челябинской областях, втрое меньше, чем в Югре, а разница со Свердловской областью составила семь раз.

Наибольший интерес к психотерапии проявляют ямальцы активного делового возраста — 25-44 лет. На них приходится 79% от всего объема использованного трафика. Второе место (16% трафика) делят молодежь 18-24 лет и старшее поколение 45-54 лет. Меньше всего психологи востребованы среди подростков и людей старше 55.

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На Ямале женщины чаще пользуются онлайн-сервисами по подбору психологов. На них приходится 60% интернет-трафика на таких ресурсах. Среди мужчин повышенное внимание к услугам этих специалистов наблюдается среди молодых людей 25-34 лет, которые генерируют почти четверть от всего «мужского» трафика.

Поиском специалистов-психологов жители арктического региона начинают заниматься весной, тогда как октябрь и ноябрь второй год подряд становятся пиковыми периодами по активности на соответствующих сервисах. Чаще всего сессии психотерапии северяне проходят в начале недели — с понедельника по среду. Минимальное количество заходов на тематические сайты зафиксировано по пятницам и воскресеньям.

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