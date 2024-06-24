В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте

ПАО «МТС» с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о реализации проекта умного общественного транспорта в заполярном городе Лабытнанги. Все 27 автобусов муниципального автопарка оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит в автоматическом режиме выявлять безбилетников и повысить эффективность маршрутов подвижного состава. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лабытнанги – второй город на Ямале после Нового Уренгоя, где МТС оборудовала автопарк системой мониторинга пассажиропотока. Автобусы оснастили IP-камерами и умными датчиками, которые будут фиксировать пассажиропоток различных категорий горожан, в том числе льготников и людей пожилого возраста. Алгоритмы искусственного интеллекта после обработки данных посчитают, сколько пассажиров зашло и вышло в автобус на каждой остановке и соотнесет с их валидаторами, что позволит выявлять количество безбилетников, которые не оплатили за проезд. Само видео хранится на сервере и может быть пересмотрено по мере необходимости. Например, при расследовании краж, вандализма, для предотвращения конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Водитель при необходимости может воспользоваться тревожной кнопкой — оповещение мгновенно поступит в единую систему мониторинга транспорта города.

Современное цифровое решение МТС позволит получать информацию о востребованности маршрутов в микрорайонах Лабытнанги и загруженности общественного транспорта в определенные интервалы времени, включая утренние и вечерние часы. В будущем данная информация может быть использована при планировании теплых остановок, которые актуальны на Крайнем Севере, уменьшить скопления людей в ожидании транспорта путем изменения интервалов движения автобусов по каждому маршруту с учетом дней недели, времени и сезона.

«Цифровые технологии помогают успешно решать самые актуальные социальные проблемы жителей и гостей Ямала. К примеру, внедренная полтора года назад наша система мониторинга пассажиропотока в Новом Уренгое существенно экономит расход топлива городского автопарка, снижает затраты на амортизацию. Благодаря анализу данных, оперативно корректируются интервалы движения автобусов, ведется контроль допустимой скорости движения транспорта. Уверен, что «оцифрованный» автопарк в Лабытнанги также оценит высокую эффективность и экономическую выгоду нововведения. А северяне смогут повысить безопасность и комфорт общественного транспорта в поездках на работу, в школу, в больницу или на вокзал», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

«Мы продолжаем внедрять лучшие решения в области цифровой трансформации ямальского транспортного комплекса, анализируем современные решения, изучаем опыт других субъектов России», — отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта управления транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.