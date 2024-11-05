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Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз

МТС зафиксировала рост спроса на российские облачные сервисы со стороны компаний в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в 1,6 раза год году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов стали ритейлеры, на них приходится более четверти клиентов в округе. В 20% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи. На компании из сферы научной и технической деятельности, транспортировки и хранения, обрабатывающие производства приходится почти по 10% клиентов.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий, занимающихся сделками с недвижимостью, и работающих в сфере ИТ и связи, — более чем в 2,2 раза. Закупки облаков также растут в ритейле — в 1,9 раза и у компаний, занимающихся научной и технической деятельностью.

Почти 70% клиентов в Ямало-Ненецком автономном округе используют виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 14% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

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Самую высокую динамику из сервисов с начала 2024 г. показало офисное ПО в облаке — в 3,5 раза, объектное хранилище — в 2,8 раза, изолированное сетевое соединение — в 2,5 раза, резервное копирование — 2,5 раза, виртуальный диск — в 1,6 раза. Также в 2024 г. вырос интерес к виртуальной инфраструктуре и виртуальным рабочим местам.

«Российские виртуальные хранилища являются эффективным ИТ-решением для крупных ямальских компаний в условиях ухода иностранных вендоров. Облака позволяют перераспределить нагрузку на «железо» и ускорить запуск новых проектов. Использование облачных технологий позволяет компаниям уже по итогам первого года достичь существенное сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру. Особенно это важно для предприятий, которые имеют дело с большими массивами данных в любых сферах. Благодаря внедрению облачных технологий, бизнес может повысить производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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