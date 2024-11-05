Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию

С начала учебного и делового сезона жители Ямала стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себя и своих детей. За сентябрь и октябрь 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в пять раз в сравнении с летними месяцами 2024 г., сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов на профильных интернет-площадках для детей и взрослых.

В 2024 г жители Ямало-Ненецкого автономного округа учатся онлайн на 49% активнее, чем в 2023 г. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на февраль, сентябрь и октябрь 2024 г. За два осенних месяца северяне прокачали на образовательных ресурсах в пять раз больше трафика, чем летом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Если рассматривать отдельные сегменты, взрывной рост популярности демонстрируют онлайн-школы программирования. В 2024 г. жители полуострова посещают их в 10 раз активнее, чем в 2023 г. Доля площадок, обучающих кодированию и алгоритмике, выросла до 30% в общем объеме образовательного трафика ямальцев. Годом ранее на этот сегмент приходилось чуть более 2%.

Востребованность онлайн-платформ для изучения иностранных языков остается достаточно высокой (доля 12%), хотя и не демонстрирует роста в 2024 г.

Использование обучающих порталов для детей год к году увеличилось на 33%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре 2024 г. посещаемость таких платформ выросла более чем втрое. Наиболее востребован в регионе «Учи.ру» — онлайн-ресурс для школьников, их родителей и учителей. На него приходится более половины (54%) от всего «образовательного» трафика на Ямале.

«Ничто не заменит живого общения с учителем. В то же время, современные мобильные устройства позволяют с комфортом получать дополнительные знания онлайн. Чтобы юные и взрослые ямальцы были в тренде образовательных инноваций, могли смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями из других регионов, пользоваться электронными библиотеками, слушать образовательные подкасты и расширять кругозор в удобном формате, связисты расширяют телеком-инфраструктуру и доступность сети 4G в больших и малых населенных пунктах округа. Только за последний год наши инженеры ввели новые станции связи в Лабытнанги, Пангодах, Новом Уренгое, а также в центрах газодобычи», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

У взрослых ямальцев также пользуются популярностью крупнейшие онлайн-платформы для профессионального обучения и повышения квалификации. В первую десятку по востребованности вошли и справочно-информационный портал «Грамота.ру» а также платформы, помогающие развивать soft skills или «мягкие» навыки: креативность, скорочтение, эмоциональный интеллект.