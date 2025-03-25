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«МегаФон»: все больше жителей Ямала увлекаются огородничеством

Ямальцы стали активнее интересоваться выращиванием садово-огородных растений и искать советы профессионалов в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями по уходу за урожаем и обустройству грядок в северных широтах выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. А интернет-трафик в начале марта 2025 г. увеличился на 16% в сравнении с февралем 2025 г. Интерес к этой теме проснулся даже у ямальских подростков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются северяне от 45 до 54 лет. Каждый третий из числа посетителей профильных сайтов и приложений относится к этой возрастной группе.

Цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители округа младше 45 лет. Так, число интернет-активных «арктических дачников» от 35 до 44 лет за год увеличилось на 10%. Это позволило этой возрастной группе занять второе место аудитории с долей 27%. А объем передачи данных, потраченный ими вырос на 70%.

На третьем месте оказались пользователи в возрасте 55-64 лет. За год они сохранили активность на уровне прошлого года и составляют 21% от всех посетителей.

Заметнее всего за год увеличилась аудитория сервисов по садоводству среди ямальских подростков от 14 до 17 лет – их стало практически на треть больше. Несмотря на высокий прирост, юные мичуринцы пока занимают небольшую долю среди интернет-огородников — около 3%.

Женщины на полуострове пользуются цифровыми сервисами для садоводов в пять раз чаще мужчин. За год число северянок на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 19%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 14%.

«Жителям Ямала непросто получить урожай в суровом арктическом климате. Однако, известно, что местные мичуринцы успешно выращивают на участках картофель, огурчики, томаты и малину, а на балконе городских высоток — даже теплолюбивые баклажаны. На помощь увлеченным огородникам приходят не только современные методы селекции, но и специализированные интернет-ресурсы, который северяне, независимо от возраста, используют в качестве основного источника знаний и общения с единомышленниками. Для того чтобы полезный контент всегда был доступен, мы занимаемся расширением сети 4G. За последние 10 месяцев инженеры построили новые объекты связи в Лабытнанги, Пангодах, Новом Уренгое, а в текущем году модернизируют десятки базовых станций в регионе. Это позволяет обеспечить LTE-сигнал и в городах, и поселках, где ямальцы находят новые увлечения, следят за трендами и расширяют кругозор», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Обычно жители ЯНАО активней всего посещают цифровые платформы для дачников с мая по июль. В этот период объем используемого трафика превышал среднегодовой показатель в семь-восемь раз.

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