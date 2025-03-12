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Газпром Газпромтранс транспортная компания

Газпром - Газпромтранс - транспортная компания

«Газпромтранс» — дочерняя компания ПАО «Газпром», объединяющая железнодорожные активы в единый технологический комплекс. В компанию входят 7 филиалов: Астраханский, Оренбургский, Сургутский, Ухтинский, Ямальский, Амурский и Иркутский


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
20.11.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса» 4
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга 1
05.12.2023 «Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin 2
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 1
23.04.2013 РДТЕХ разработал процесс трансфертного ценообразования для «Газпромтранса» 4
24.02.2012 «Газпромтранс» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 3

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1170 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 9
Robokassa - Робокасса 51 9
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РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Oracle Corporation 6725 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
SAS Institute 978 1
Software AG 198 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 242 1
Softline - Софтлайн 2871 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 9
РВК - Российская венчурная компания 550 9
Ингосстрах СПАО 422 9
Русагро Группа Компаний 280 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 9
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Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 94 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
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ITM Group 12 9
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Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
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Ренессанс Страхование 162 1
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Татфондбанк АИКБ 80 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
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Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 1
Antares Capital Hungary 4 1
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