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Газпром Газпромтранс транспортная компания
«Газпромтранс» — дочерняя компания ПАО «Газпром», объединяющая железнодорожные активы в единый технологический комплекс. В компанию входят 7 филиалов: Астраханский, Оренбургский, Сургутский, Ухтинский, Ямальский, Амурский и Иркутский.
Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 138 9
|Беляев Владислав 85 9
|Шевченко Владимир 147 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Земков Сергей 159 1
|Дегтева Елена 15 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Крылов Анатолий 1 1
|Крылов Максим 1 1
|Ивлева Светлана 1 1
|Борченко Павел 40 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 1
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