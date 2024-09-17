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Кочетов Илья



Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 1
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кочетов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
UIPath 101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
Oracle Corporation 6688 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Примо РПА 12 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Альфа-Банк 1769 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Абсолют Банк 230 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 875 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Примо РПА - Primo RPA 31 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 5 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 35 1
Сорока Тарас 5 2
Изыкова Анастасия 1 1
Шалягин Андрей 1 1
Елманова Екатерина 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Борченко Павел 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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