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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голубинцев Алексей


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Голубинцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 44 3
Ramax - Рамакс 117 1
Celonis 27 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 1
8622 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1127 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 2
Альфа-Банк 1809 2
ВТБ - ВТБ24 667 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 1
Группа Самолет 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 2191 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
ММК Учетный Центр 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
Северсталь ПАО - Severstal 526 1
Абсолют Банк 236 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3020 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 63 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1316 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12551 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2606 2
Оцифровка - Digitization 4775 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4146 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1714 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4918 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2696 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4321 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3969 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9041 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7244 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1375 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5147 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 313 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 112 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 498 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1093 1
Infomaximum - Proceset Process mining 39 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Microsoft Office 3862 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 112 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 850 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
OpenAI ChatGPT 439 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
Бочкин Александр 42 3
Иванов Иван 23 2
Анютин Роман 7 1
Свидунович Татьяна 6 1
Хван Артём 10 1
Климов Вячеслав 3 1
Самойлова Оксана 3 1
Соломатин Евгений 9 1
Серов Кирилл 9 1
Карамышев Сергей 5 1
Висарг Роман 2 1
Галин Динар 1 1
Клюкин Роман 3 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Борченко Павел 45 1
Шалягин Андрей 3 1
Изыкова Анастасия 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Елманова Екатерина 1 1
Ахметов Шамиль 2 1
Кочетов Илья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 4
Экономический эффект 1145 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1380 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6930 1
Список системообразующих предприятий РФ 302 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6215 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2001 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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