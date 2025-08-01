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Голубинцев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Голубинцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочкин Александр 42 3
|Иванов Иван 23 2
|Анютин Роман 7 1
|Свидунович Татьяна 6 1
|Хван Артём 10 1
|Климов Вячеслав 3 1
|Самойлова Оксана 3 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Серов Кирилл 9 1
|Карамышев Сергей 5 1
|Висарг Роман 2 1
|Галин Динар 1 1
|Клюкин Роман 3 1
|Голомидов Дмитрий 4 1
|Борченко Павел 45 1
|Шалягин Андрей 3 1
|Изыкова Анастасия 1 1
|Арсентьева Елена 1 1
|Елманова Екатерина 1 1
|Ахметов Шамиль 2 1
|Кочетов Илья 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
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