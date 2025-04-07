Получите все материалы CNews по ключевому слову
Самойлова Оксана
Самойлова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|CaseWare 3 1
|ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
|Armus Pro - Армус Про 5 1
|Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
|Голубинцев Алексей 4 1
|Свидунович Татьяна 6 1
|Глушак Андрей 4 1
|Поваляева Елизавета 4 1
|Хван Артём 10 1
|Климов Вячеслав 2 1
|Бочкин Александр 34 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 2
|Канада 4907 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.