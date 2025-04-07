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Самойлова Оксана



07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета 1
01.10.2024 ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Самойлова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

CaseWare 3 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Armus Pro - Армус Про 5 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
ММК Учетный Центр 2 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
ГПБ - Газпромбанк 1099 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 53 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5373 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10450 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14250 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5402 1
Оцифровка - Digitization 4625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1197 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2371 1
Armus Pro - SUMRA 5 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
Голубинцев Алексей 4 1
Свидунович Татьяна 6 1
Глушак Андрей 4 1
Поваляева Елизавета 4 1
Хван Артём 10 1
Климов Вячеслав 2 1
Бочкин Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 2
Канада 4907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1655 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 659 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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