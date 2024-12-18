Armus Pro SUMRA
SUMRA - российская система, которая замещает и дополняет ушедшие с рынка РФ зарубежные альтернативы (SAP Disclosure Management, IBM Cognos Disclosure Management и других).
Armus Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
|ММК Учетный Центр 2 1
|АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
|Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
|IBM Cognos Disclosure Management 1 1
|SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Канада 4881 3
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