Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA

Транспортно-логистический холдинг, ранее использовавший канадскую систему Caseware Financials, теперь выпускает МСФО отчетность на базе российской разработки. Об этом CNews сообщили представители Armus Pro.

Начиная с 2016 г. группа компаний «Дело» использовала для завершающего этапа подготовки отчетности по МСФО – формирования отчетных форм и пояснений к ним – программное обеспечение CaseWare Financials. С уходом иностранного поставщика с российского рынка возникла необходимость перехода на сопоставимое по функционалу отечественное решение.

Группа компаний «Дело» —транспортно-логистический холдинг. За последние пять лет ГК приобрела несколько крупных активов. Расширение бизнеса компании повлекло за собой увеличение задач по подготовке финансовой отчетности. Именно поэтому для группы было важно заместить текущее решение новым продуктом максимально быстро и безболезненно.

Основная задача автоматизации подготовки отчетности в ГК «Дело» - быстрый выпуск нескольких сетов МСФО отчетности (по группе и субхолдингам) одновременно в двух валютах и на двух языках. Компании было важно, чтобы пересчет валют и формирование отчетных форм с пояснениями и примечаниями были реализованы внутри системы.

«Переход на новое ПО SUMRA в группе компаний «Дело» был реализован за 2,5 месяца. Большая часть методологических вопросов была проработана нами при внедрении канадского решения, поэтому трудностей в настройке и адаптации новой системы не возникло. Мы помогли специалистам заказчика подготовить расчетные таблицы, отчетные формы и текстовые шаблоны, настроить контрольные соотношения по всей отчетности. Провели обучение пошаговой подготовке отчетности на данных прошлого года. Кроме того, мы остаемся на связи с пользователями в рамках технической поддержки системы, обеспечивая оперативную обратную связь по вопросам работы в программе и ее настройки. Как результат, финансовая служба группы выпустила в SUMRA плановые комплекты отчетности по МСФО за первое полугодие 2024 г.», - сказала руководитель проектов Armus Pro Ксения Евлашина.

«Для холдинга масштаба группы компаний «Дело» важно иметь качественную и достоверную МСФО отчетность. У нас много как внутренних, так и внешних пользователей отчетности – акционеры, инвесторы, поэтому важно обеспечить прозрачность бизнеса. Система SUMRA позволила нам поддерживать высокий уровень и оперативность подготовки отчетности, – отметила Елена Свирина, финансовый директор ГК «Дело».

Российское происхождение SUMRA, подтвержденное регистрацией в Роспатенте, делает ее особенно привлекательной для компаний, придерживающихся политики импортозамещения. Кроме того, SUMRA отвечает актуальным требованиям российского рынка: поддерживает подготовку отчетности по различным стандартам (МСФО, РСБУ) и может дополнить любую учетную, консолидационную или ERP систему, включая популярные решения «1С».