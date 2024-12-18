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CaseWare



18.12.2024 Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA 1
01.10.2024 ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra 1
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

CaseWare и организации, системы, технологии, персоны:

Armus Pro - Армус Про 1 1
8213 1
ММК Учетный Центр 2 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Armus Pro - SUMRA 3 2
IBM Cognos Disclosure Management 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 4 1
Самойлова Оксана 2 1
Волкова Оксана 2 1
Сельдемирова Эльмира 1 1
Евлашина Ксения 2 1
Канада 4881 3
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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