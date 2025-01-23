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SAP BO SAP BusinessObjects Disclosure Management SAP DM



23.01.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве 1
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности 1
23.10.2017 «Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management 4
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 1
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

SAP BO и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 854 3
SAP SE 5279 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Diasoft - Диасофт 871 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Хомнет Консалтинг 174 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
8218 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Armus Pro - Армус Про 4 1
CaseWare 3 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Colvir Software Solutions 6 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Альфа-Банк 1770 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Верный - торговая сеть 291 1
Гарантия фонд 1 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10172 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - Набор стандартных модулей для обмена статистической информацией 6 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 1
Таксономия - Taxonomy 63 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2069 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 510 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 6 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Neoflex Reporting 24 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 5 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Хомнет НФО 29 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
SAP NetWeaver 137 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Armus Pro - SUMRA 4 1
IBM Cognos Disclosure Management 1 1
Пилипенко Дмитрий 18 1
Красюков Дмитрий 43 1
Макаревич Николай 13 1
Лукутина Елена 13 1
Савельев Алексей 5 1
Погудин Александр 8 1
Татаренко Виталий 1 1
Верещагин Виталий 1 1
Чуланов Григорий 2 1
Гончарова Ольга 6 1
Сердюк Игорь 1 1
Волкова Оксана 2 1
Сельдемирова Эльмира 1 1
Евлашина Ксения 2 1
Смерников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Канада 4883 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 2
Английский язык 6635 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6702 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Образование в России 2194 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 28 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 792 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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