SAP BO SAP BusinessObjects Disclosure Management SAP DM
SAP BO и организации, системы, технологии, персоны:
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
|XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
|Пилипенко Дмитрий 18 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Макаревич Николай 13 1
|Лукутина Елена 13 1
|Савельев Алексей 5 1
|Погудин Александр 8 1
|Татаренко Виталий 1 1
|Верещагин Виталий 1 1
|Чуланов Григорий 2 1
|Гончарова Ольга 6 1
|Сердюк Игорь 1 1
|Волкова Оксана 2 1
|Сельдемирова Эльмира 1 1
|Евлашина Ксения 2 1
|Смерников Илья 1 1
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