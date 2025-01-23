Armus Pro Армус Про
ARMUS PRO — российская компания, предоставляющая ИТ решения в области автоматизации финансовой и управленческой отчетности, включая разработку цифровых продуктов, их адаптацию, модификацию, сопровождение и техническую поддержку, а также консультации и методологическую поддержку при внедрении.
Armus Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM Cognos Disclosure Management 1 1
|Armus Pro - SUMRA 4 1
|SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
|Канада 4883 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144310 1
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