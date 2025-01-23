Armus Pro - Армус Про

ARMUS PRO — российская компания, предоставляющая ИТ решения в области автоматизации финансовой и управленческой отчетности, включая разработку цифровых продуктов, их адаптацию, модификацию, сопровождение и техническую поддержку, а также консультации и методологическую поддержку при внедрении.