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Armus Pro Армус Про

Armus Pro - Армус Про

ARMUS PRO — российская компания, предоставляющая ИТ решения в области автоматизации финансовой и управленческой отчетности, включая разработку цифровых продуктов, их адаптацию, модификацию, сопровождение и техническую поддержку, а также консультации и методологическую поддержку при внедрении.


23.01.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве 2
18.12.2024 Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA 1
01.10.2024 ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra 1
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Armus Pro и организации, системы, технологии, персоны:

CaseWare 3 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
IBM Cognos Disclosure Management 1 1
Armus Pro - SUMRA 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
Евлашина Ксения 2 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 792 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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