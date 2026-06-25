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«Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra

Группа «Озон Фармацевтика» внедрила систему Sumra от Armus Pro для автоматизации выпуска консолидированной отчетности по МСФО. Решение позволило автоматизировать процесс формирования отчетности, снизить влияние человеческого фактора и эффективно отстроить ряд процессов в команде финансовой службы.

Подготовку к публичному статусу группа начала заранее, однако после его приобретения существенно выросли требования к скорости раскрытия информации и качеству отчетности. Для финансовой службы это всегда означает увеличение нагрузки и необходимость дальнейшей оптимизации процессов подготовки отчетности при сохранении высоких стандартов качества.

Одной из ключевых задач проекта автоматизации было снижение зависимости от ручного сбора разрозненного массива данных и исключение рисков ошибок при подготовке отчетности. Значительное время занимали сверка информации, перенос сопоставимых периодов, контроль корректности раскрытий и форматирование отчетности.

Для автоматизации подготовки отчетности «Озон Фармацевтика» выбрала российское решение Sumra от Armus Pro. Система позволяет готовить отчетность в едином пространстве, сокращать количество рутинных операций и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором. Важным аргументом также стала экспертиза команды внедрения в области подготовки отчетности по МСФО.

Проект занял четыре месяца и включал формирование отчетности по всей группе компаний. В ходе проекта команда Armus Pro проанализировала трансформационные модели и структуру раскрытий группы, настроила план счетов и механизмы консолидации, включая автоматизацию внутригрупповой сверки и элиминации. Также специалисты доработали выгрузку из «» с необходимой детализацией, настроили контрольные соотношения и подготовили шаблон книжки отчетности. Сотрудники «Озон Фармацевтика» прошли обучение работе в Sumra для дальнейшей самостоятельной подготовки отчетности в системе.

«Данные теперь формируются в едином формате, исключены погрешности округлений — для публичной отчетности это принципиально важно. Отдельно отмечу перенос сопоставимых данных при открытии нового отчетного периода: прежде это была трудоемкая задача с множеством ручных операций, а сейчас это автоматизированный процесс. В условиях нарастающей загрузки бизнеса по раскрытию информации перед множеством стейкхолдеров возможности автоматизации обеспечивают эффективность всей функции», — сказала Мария Фишер, начальник отдела по МСФО «Озон Фармацевтика».

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«Для публичной компании скорость и качество раскрытия информации напрямую влияют на восприятие компании рынком. Чем быстрее инвесторы получают финансовые результаты и необходимые пояснения, тем ниже уровень неопределенности и выше доверие к корпоративным процессам. Автоматизация подготовки отчетности помогает нам быстрее готовить материалы для раскрытия и снижает нагрузку на IR-команду», — сказала Мария Рыбина, заместитель директора по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика».

«Мы видим, что публичные компании все чаще обращаются к ИТ-инструментам как к реалистичному способу одновременно соблюдать требования к срокам раскрытия и качеству отчетности. За годы работы с отчетностью крупных компаний — сначала в роли аудиторов, затем в роли методологов автоматизации — мы убедились: системная проблема решается только на уровне архитектуры процессов, а не точечными доработками в Excel», — отметил Арсений Мусихин, основатель и генеральный директор Armus Pro.

В дальнейшем «Озон Фармацевтика» рассматривает возможность расширения использования Sumra — в том числе для подготовки отчетности в различных валютах и на других языках, а также для автоматизации отчетности по РСБУ.

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