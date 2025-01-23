«Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве

«Юникон Бизнес Солюшнс», участник российского рынка ИТ-консалтинга, объявил о партнерстве с компанией Armus Pro – разработчиком ИТ-решений для автоматизации финансовой и управленческой отчетности крупных компаний. Компании объединят усилия по развитию экспертизы в сфере подготовки и формирования консолидированной финансовой и управленческой отчетности, а также автоматизации процесса сверки ВГО в холдингах, совместному продвижению и реализации проектов на базе российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Armus Pro.

Armus Pro известна своим флагманским продуктом – системой автоматизации отчетности SUMRA. SUMRA замещает ушедшие с рынка западные Disclosure Management системы: SAP DM, IBM DM и Caseware Financials.

По словам Сергея Алмазова, руководителя практики «Управление данными и аналитика», сотрудничество двух компаний откроет новые горизонты для помощи заказчикам в реализации программ импортозамещения. «Наша команда обладает более чем 20-летним опытом цифровизации процессов формирования отчетности, и продукты Armus Pro позволят нам расширять и углублять этот опыт».

Генеральный директор Armus Pro Арсений Мусихин: «Партнерство открывает перед нами новые перспективы. Объединив наш опыт в автоматизации отчетности и компетенции «Юникон Бизнес Солюшнс» в области комплексной цифровой трансформации бизнеса, мы сможем предложить клиентам наиболее полные и адаптированные под их потребности решения».