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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196719
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Мусихин Арсений

СОБЫТИЯ


25.06.2026 «Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra 1
03.02.2025 «Мангазея Майнинг» на пути импортозамещения: отечественное ПО SUMRA упрощает отчетность 1
23.01.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мусихин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Armus Pro - Армус Про 7 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 73 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 941 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 1
Armus Pro - SUMRA 7 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
Алмазов Сергей 1 1
Туленков Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 2
Канада 5057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1753 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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