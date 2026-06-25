Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мусихин Арсений
СОБЫТИЯ
Мусихин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Armus Pro - Армус Про 7 2
|Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 73 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 2
|Канада 5057 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.