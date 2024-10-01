ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно внедрил новую отечественную систему Sumra для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО).

С связи с уходом иностранных вендоров, в том числе канадской компании CaseWare, программное обеспечение которой использовалось для завершающего этапа подготовки отчетности – формирования отчетных форм и пояснений к ним, у ММК возникла необходимость в импортозамещении ПО. Важно было объединить все необходимые данные на единой платформе, проводить автоматическую сверку и кастинг, иметь гибкий инструмент для автоматизированного формирования отчетности.

Проект внедрения был реализован в ускоренном темпе. У проектной команды (специалистов компаний Armus Pro и «ММК-Учетный Центр») между отчетными периодами было всего полтора месяца для внедрения системы. Команда успешно запустила новую программу и передала управление специалистам «ММК-Учетный Центр» благодаря интуитивно понятному интерфейсу Sumra и адаптированной программе обучения.

«Это был замечательный опыт – мы завершили внедрение и настройку новой системы в рекордные сроки. Команда Armus Pro быстро реагировала на наши потребности и вопросы. Своевременное и полноценное обучение и совместная настройка системы стали залогом успешного перехода на Sumra. Мы уже успешно выпустили в Sumra отчётность по МСФО за первый квартал и 6 месяцев 2024 г. и видим перспективы использования системы для формирования других отчетностей. Удобно, что теперь наши сотрудники могут самостоятельно настраивать программу и адаптировать отчетность под меняющиеся требования законодательства», – отметила Оксана Самойлова, директор «ММК-Учетный Центр».

Благодаря встроенным в Sumra механизмам подготовки примечаний, математическим перекрестным проверкам, правилам округления, переключению языков и валют представления отчетности ММК смог достичь своей главной цели – выпускать за минимальный период времени консолидированную финансовую отчетность группы ММК с использованием российского ПО.

В настоящее время специалисты «ММК- Учетный Центр» приступили к настройке системы Sumra для подготовки отчетности ММК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В дальнейшем компания планирует использовать Sumra и для подготовки отчетности по РСБУ дочерних компаний группы.