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Дело ГК Дело УК Delo

Дело ГК - Дело УК - Delo

ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Специализируется на морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.  Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.

  • На 2024 год в составе Группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 млн ДФЭ и 9 млн тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 41 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.

18.12.2024 Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA 1
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 1
28.08.2024 «Инфосистемы Джет» разработала стратегию ИБ для транспортно-логистического холдинга ГК «Дело» 3
17.02.2022 «Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Дело ГК - ДелоТех 5 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
8213 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Петролеспорт 5 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
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