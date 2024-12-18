Дело ГК Дело УК Delo
ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Специализируется на морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.
- На 2024 год в составе Группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 млн ДФЭ и 9 млн тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 41 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.
Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дело ГК - ДелоТех 5 1
|Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
|1С 8213 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
|Янкин Андрей 35 1
|Редько Андрей 1 1
|Доброток Константин 6 1
|Кучин Алексей 7 1
|Ященко Андрей 2 1
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