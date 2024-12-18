Дело ГК - Дело УК - Delo

ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Специализируется на морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.

На 2024 год в составе Группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 млн ДФЭ и 9 млн тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 41 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.