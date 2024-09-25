ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ

Компания «ДелоТех» и стивидорный холдинг Глобал Портс (оба входят в группу компаний «Дело») в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы России (НЦТЛП) проанализируют процесс движения и оформления 5 тыс. контейнеров, проходящих по мультимодальным маршрутам через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» Глобал Портс в Санкт-Петербурге. Результаты лягут в основу разработки в НЦТЛП сервиса «единого окна» для участников контейнерного рынка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Дело».

В ходе исследования ГК «Дело» консолидирует лучшие практики цифровизации на основе собственного опыта построения информационных систем в порту и Единого клиентского порталаi. Группа также выявит проблемные места на стыке информационных систем участников отрасли. На основе полученных результатов ГК «Дело» предложит решения для упрощения и повышения эффективности обмена данных внутри логистической цепочки.

«Запуск НЦТЛП — важный шаг в цифровизации транспортно-логистической отрасли, который позволит повысить прозрачность и управляемость операций, а также укрепить взаимодействие между государством и бизнесом. Единое окно по взаимодействию с государственными органами – основной запрос бизнеса к НЦТЛП, и Группа компаний «Дело» готова делиться своими наработками и экспертизой для решения данной задачи», – отметил ИТ-директор ГК «Дело», генеральный директор ООО «ДелоТех» Борис Сопельник.