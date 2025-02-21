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Сопельник Борис



21.02.2025 «ДелоТех» в сотрудничестве с «ИнфоТеКС» усилит свои компетенции в сфере защиты информации 1
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 1
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сопельник Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Дело ГК - ДелоТех 6 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Петролеспорт 5 1
Global Ports - Глобал Портс УК 6 1
Рускон - Ruscon 4 1
ТрансКонтейнер 38 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1550 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2509 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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