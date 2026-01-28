Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТрансКонтейнер
ПАО «ТрансКонтейнер» – участник рынка контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 130 тыс. единиц вместимостью порядка 200 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,67 % акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».
