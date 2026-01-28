Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

ТрансКонтейнер

ТрансКонтейнер

ПАО «ТрансКонтейнер» – участник рынка контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 130 тыс. единиц вместимостью порядка 200 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,67 % акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
03.10.2023 «Трансконтейнер» ввел в эксплуатацию новую версию онлайн-сервиса iSales 6
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 2
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.07.2018 «Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру» 3
23.05.2018 «Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite 3
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
04.06.2015 «Контейнерный центр Сахатранслогистик» контролирует финансовые показатели с помощью «1С:Бухгалтерии 8» 1
20.04.2015 Digital Design внедрила корпоративный портал для «ТрансКонтейнера» 3
11.12.2013 «Логика BPM» завершила первый этап оптимизации ключевых бизнес-процессов«Кедентранссервиса» 1
15.11.2013 «ТрансКонтейнер» внедрил Netwrix Auditor для контроля изменений в инфраструктуре Microsoft 3
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 2
20.04.2012 Круглый стол CNews: «ИКТ на транспорте: потребности и возможности» 1
13.12.2011 15 декабря в Москве состоится специализированный форум по МСФО 1
08.12.2011 15 декабря в Москве состоится практикум по МСФО-отчетности на базе «1С:Консолидация 8» 1
30.06.2011 «ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow 3
05.07.2007 «Бородино-Телеком» развивает сотрудничество с РЖД 1
16.10.2006 "ТрансТелеКом" в настоящее время не рассматривает вопрос о проведении IPO 1

Публикаций - 39, упоминаний - 56

ТрансКонтейнер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 10
ММК Информсервис 53 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 8
Yandex - Яндекс 8554 4
9080 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 129 3
Дело ГК - ДелоТех 6 3
Ростелеком 10386 3
Oracle Corporation 6895 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Микротест 280 2
Google LLC 12318 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 2
РЖД Технологии - RZD Digital 33 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Broadcom - VMware 2507 2
Microsoft Corporation 25310 2
Крок - Croc 1816 2
Directum - Директум 1180 2
Telegram Group 2621 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
ICL ГК 449 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 235 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 460 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Вайнах Телеком 50 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2015 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 12
Альфа-Банк 1884 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 9
Ингосстрах СПАО 453 9
Русагро Группа Компаний 341 9
McDonald’s - Макдоналдс 216 9
Фармстандарт АО 45 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
АльфаСтрахование СГ 358 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 9
Совкомбанк ПАО 290 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 7
НСПК - Национальная система платежных карт 904 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 5
Траско - Trasko 32 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 3
РЖД Логистика 21 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Мосгортранс ГУП 129 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Linux Foundation 189 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 13
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 10
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1351 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1014 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1216 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2871 2
NVision Барьер 734 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
1С:Консолидация 53 2
Микротест МСФО 4 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 65 2
Microsoft Windows 16407 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 245 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Naumen Network Manager 11 1
Jenkins 50 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Google Meet 66 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 1
Docker Swarm 15 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
NetWrix Auditor 3 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
SUSE NeuVector 8 1
SUSE Rancher 25 1
Softline - Borlas Meter Patrol Application 1 1
Softline - Borlas Assembly Scheduler 1 1
VK Teams 80 1
Naumen University 9 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Урьяс Вадим 98 12
Богомазов Дмитрий 14 10
Чаркин Евгений 314 10
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 35 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 38 9
Суровец Дмитрий 101 9
Цыганов Вячеслав 76 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Поляков Сергей 75 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 96 9
Савкин Владимир 39 8
Огурцов Юрий 13 8
Натрусов Артем 312 8
Абакумов Евгений 224 8
Михалев Евгений 96 7
Щеглов Дмитрий 9 7
Алифанов Кирилл 70 6
Вахнин Павел 53 6
Трояновский Владимир 62 6
Петров Михаил 138 6
Тимченко Алексей 13 5
Веселов Роман 5 5
Малахов Дмитрий 7 3
Зотов Алексей 63 3
Рыстенко Михаил 62 3
Россия - РФ - Российская федерация 157987 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 10
Европа Восточная 3124 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 9
Казахстан - Республика 5830 5
Европа 24669 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 4
Беларусь - Белоруссия 6066 4
Финляндия - Финляндская Республика 3659 4
Германия - Федеративная Республика 12953 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 4
Эстония - Эстонская Республика 758 3
Латвия - Латвийская Республика 827 3
Литва - Литовская Республика 666 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 2
Азия - Азиатский регион 5756 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
Франция - Французская Республика 7991 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Россия - Кубань 218 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 386 1
Европа Центральная 276 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Россия - Бородино 45 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Япония 13562 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Швеция - Королевство 3718 1
Исландия 250 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Израиль 2785 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Африка - Африканский регион 3576 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 11
Экономический эффект 1216 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3250 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 5
Будущее России. Национальные проекты 22 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Ведомости 1278 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 14
Mordor Intelligence 33 1
Deloitte Technology Fast 15 1
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 12
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще