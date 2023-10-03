«Трансконтейнер» ввел в эксплуатацию новую версию онлайн-сервиса iSales

ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу компаний «Дело») обновило клиентский онлайн-сервис iSales. Новая версия разработана стратегическим ИТ-интегратором ГК «Дело» – компанией «Делотех». Об этом CNews сообщили представители «Трансконтейнер».

iSales – это онлайн-сервис, с помощью которого можно заказать у ПАО «Трансконтейнер» услугу контейнерной перевозки в несколько кликов. Сервис позволяет клиентам без посещения офиса рассчитать стоимость перевозки, оформить и оплатить заказ, в режиме реального времени отслеживать местонахождение контейнера и получать необходимую информацию и документы. В iSales оформляются 100% заказов.

Теперь любой посетитель сайта iSales может произвести расчет транспортного решения, в том числе международного, даже без авторизации. Для удобства выбора транспортных решений в личном кабинете присваиваются теги («выгодное», «специальное», «контейнерный поезд»), а выдача производится по возрастанию цены. Это помогает найти наиболее оптимальный вариант из всех возможных.

Изменения коснулись и страхования грузов. Теперь при оформлении заказа лимит страхового покрытия можно увеличить до 50 млн руб. Страховой полис будет автоматически формироваться сразу на двух языках: русском и английском.

Упростили работу для пользователей с несколькими личными кабинетами (версии Lite и Pro). Новый модуль позволяет переключаться между версиями iSales Lite и Pro, используя один адрес электронной почты. Также стали доступны история расчетов и черновики заказов, а это значит, что пользователь сможет продолжить оформление отложенного заказа или перейти в ранее выполненный расчет.

В личном кабинете появилась возможность настроить email-уведомления об изменении статусов заказов и поступлении новых документов. Этапы работы с заказом (оформление, проверка, оплата и т.д.) получили визуализацию.

iSales получил расширенный функционал с обеих сторон: как клиента, так и менеджера ПАО «Трансконтейнер», что сделало использование сервиса еще более удобным.

«Новый iSales – это улучшенная техническая платформа, обновленный дизайн и расширенный функционал, заточенный под новую архитектуру компании. С момента запуска новой версии онлайн-сервиса число его пользователей составило уже более 12 тыс., с каждым днем мы наблюдаем рост числа заказов, оформленных в новой версии. Благодаря собственной платформе в дальнейшем мы сможем еще более оперативно внедрять функциональные нововведения, отвечающие запросам клиентов», – отметил вице-президент по коммерческой деятельности ПАО «Трансконтейнер» Александр Подылов.

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ПАО «Трансконтейнер» – компания в сфере контейнерной железнодорожной логистики. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.