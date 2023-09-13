«Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы

«Цифровая логистика» (входит в цифровой холдинг «РЖД-технологии») и «Трансконтейнер» (входит в группу компаний «Дело») заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие транспортных сервисов в России, странах СНГ и третьих странах.

Соответствующий документ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали вице-президент по коммерческой деятельности «Трансконтейнера» Александр Подылов и директор по логистике компании «Цифровая логистика» Антон Горбунов.

«Цифровизация является одним из приоритетных направлений развития «Трансконтейнера». Внедрение информационных технологий в перевозочный процесс позволяет значительно упростить процедуру оформления отправки как для сотрудников компании, так и для наших клиентов. Сотрудничество с компанией «Цифровая логистика» выступит дополнительной возможностью в совершенствовании систем продаж», – отметил Александр Подылов.

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Стороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать технологии при перевозке грузов в экспортном, импортном и транзитном направлениях. В частности, рассмотреть возможность интеграции систем продаж «Трансконтейнера» с электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), оператором которой является «Цифровая логистика». Срок действия меморандума – один год.

По словам генерального директора компании «Цифровая логистика» Николая Резвова, потенциальная интеграция цифровых платформ позволит расширить возможности для грузовладельцев и экспедиторов при железнодорожной транспортировке, при этом все процессы будут доступны в прозрачной, доверенной цифровой среде.