Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Тимченко Алексей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 «Группа Астра» и «Авадс Хард» представили линейку российских промышленных компьютеров на базе Astra Linux Embedded 1
30.10.2024 Арестовано имущество ИТ-директора российских тюрем 2
26.08.2024 В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю 2
21.08.2024 ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.11.2016 «Техносерв» модернизировал системы теплоснабжения Якутии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Тимченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 5
ММК Информсервис 53 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 5
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Галактика - Корпорация 1507 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 8
РЖД - Российские железные дороги 2005 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 5
АльфаСтрахование СГ 355 5
Совкомбанк ПАО 286 5
Русагро Группа Компаний 340 5
McDonald’s - Макдоналдс 203 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 5
Альфа-Банк 1871 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 5
Ингосстрах СПАО 451 5
Фармстандарт АО 45 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 5
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 5
ТрансКонтейнер 38 5
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 3
Лента - Сеть розничной торговли 2273 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 3
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 306 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 5
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 1
NVision Барьер 736 5
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 140 1
Натрусов Артем 312 8
Чаркин Евгений 314 8
Ягнятинский Евгений 32 8
Абдрахманов Рустам 38 5
Щеглов Дмитрий 9 5
Феоктистов Вадим 36 5
Абакумов Евгений 224 5
Дрейгер Павел 40 5
Шеховцов Юрий 34 5
Савкин Владимир 39 5
Клепиков Алексей 120 5
Богданов Кирилл 112 5
Поляков Сергей 75 5
Богомазов Дмитрий 14 5
Дьяченко Валерий 96 5
Кереже Дмитрий 9 5
Сапунов Михаил 9 5
Погосова Карина 9 5
Суровец Дмитрий 101 5
Цыганов Вячеслав 76 5
Зырянов Илья 17 5
Холкин Дмитрий 21 5
Халматов Максим 64 5
Урьяс Вадим 98 5
Муравьев Владимир 34 5
Панферов Алексей 22 5
Мирошниченко Алексей 9 5
Тихонравов Андрей 15 5
Огурцов Юрий 13 5
Ямщиков Владимир 51 5
Воронин Петр 37 3
Кузьмич Всеволод 31 3
Ушаков Анатолий 46 3
Эпштейн Герман 32 3
Шипов Савва 102 3
Лигачев Глеб 105 3
Прохорова Алла 65 3
Гимранов Ринат 125 2
Паршин Константин 64 2
Петров Сергей 61 2
Европа Восточная 3121 8
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 8
Россия - РФ - Российская федерация 157085 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Азия - Азиатский регион 5752 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 51 1
Россия - ДФО - Якутия - Нижнеколымский район 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1074 1
Европа 24645 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 5
Экономический эффект 1218 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 3
ЕТП - Единая техническая политика 20 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2287 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 612 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Парламентская газета 28 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
РИА Новости 984 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 3
CNews AWARDS - награда 549 3
CNews Мисс ИТ России 12 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще