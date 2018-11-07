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Воронин Петр


07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 2
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 2
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 2
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 2
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1

Публикаций - 35, упоминаний - 39

Воронин Петр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Программный продукт ГК 92 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Schneider Electric 409 6
3799 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Галактика - Корпорация 253 2
Ланит ГК 1164 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
IBM 3575 2
Астерос - Asteros 531 1
IBM Европа 7 1
DataCore Software 20 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
SAP SE 3228 1
Ланит Интеграция 101 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Teradata 166 1
АФК Система ПАО 999 1
Samsung Electronics 5749 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Мегаполис ТК 91 23
РЖД - Российские железные дороги 1083 23
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Черкизово ГК 73 20
Лента - Сеть розничной торговли 189 19
Procter&Gamble - P&G 94 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 17
X5 Group 601 17
Coca-Cola Company 113 16
UBS AG 119 15
Банк Зенит 134 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
Еврохим МХК 43 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Геобанк КБ 30 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
О’Кей - Сеть магазинов 61 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Уралсиб Банк 390 5
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 5
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 5
Северсталь Менеджмент 26 5
Русагро Группа Компаний 139 5
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 4
Альфа-Банк 1128 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 3
Ак Барс Банк 174 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
PepsiCo - Пепсико 96 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 3
Big Data - Большие данные 1136 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Microsoft Office 1954 1
Microsoft Office 365 769 1
IBM Cloud 84 1
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Windows 10 6691 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Excel 440 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
Sales Force KPI 1 1
Натрусов Артем 121 23
Лигачев Глеб 60 23
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 23
Беляев Владислав 65 20
Кузьмич Всеволод 30 19
Чаркин Евгений 182 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Аксаков Анатолий 98 16
Потапкин Михаил 26 16
Меньшов Кирилл 72 16
Ушацкий Андрей 101 16
Чамара Денис 57 15
Попов Андрей 72 15
Бокучава Тариэл 21 15
Клепиков Алексей 77 15
Нагаев Олег 30 15
Суворов Антон 20 15
Кучугин Илья 41 15
Шипов Савва 70 14
Ушаков Анатолий 15 12
Эпштейн Герман 27 12
Хасин Михаил 26 11
Айвазов Армен 449 9
Чибисов Владимир 22 9
Таланов Максим 11 9
Бычков Александр 39 9
Сергеев Сергей 63 9
Самедов Тимур 19 9
Четвернин Алексей 651 8
Шумков Александр 7 7
Самородов Александр 10 7
Плахов Дмитрий 9 7
Сотин Денис 103 7
Фридман Илья 41 6
Емельченков Сергей 84 6
Шмаков Роман 13 6
Размахаев Сергей 40 6
Гулянский Игорь 9 6
Аитов Тимур 47 6
Дунаев Сергей 28 5
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Восточная Европа 1698 18
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Украина 3417 5
Земля - планета Солнечной системы 889 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 13
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Великая Отечественная война 124 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 5
Парламентская газета 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 292 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews ИТ-стратегия 13 4
CNews Мисс ИТ России 12 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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