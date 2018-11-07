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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Воронин Петр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 39
Воронин Петр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 23
|Лигачев Глеб 60 23
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 23
|Беляев Владислав 65 20
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Чаркин Евгений 182 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Аксаков Анатолий 98 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Ушацкий Андрей 101 16
|Чамара Денис 57 15
|Попов Андрей 72 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Нагаев Олег 30 15
|Суворов Антон 20 15
|Кучугин Илья 41 15
|Шипов Савва 70 14
|Ушаков Анатолий 15 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Хасин Михаил 26 11
|Айвазов Армен 449 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Таланов Максим 11 9
|Бычков Александр 39 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Самедов Тимур 19 9
|Четвернин Алексей 651 8
|Шумков Александр 7 7
|Самородов Александр 10 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Сотин Денис 103 7
|Фридман Илья 41 6
|Емельченков Сергей 84 6
|Шмаков Роман 13 6
|Размахаев Сергей 40 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Аитов Тимур 47 6
|Дунаев Сергей 28 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770975, в очереди разбора - 674657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770975, в очереди разбора - 674657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru