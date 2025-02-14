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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168683
ИКТ 13117
Организации 10288
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Таланов Максим



14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Таланов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9738 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
DataCore Software 31 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 1
Amazon Inc - Amazon.com 3010 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
БАРС Груп 546 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 1
SAP SE 5280 1
Softline - Софтлайн 2840 1
Oracle Corporation 6705 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Цифра ГК 2435 1
Прогноз 1652 1
InnoSTage - Инностейдж 147 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 45 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 11
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 11
РЖД - Российские железные дороги 1910 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 9
МКБ - Московский кредитный банк 560 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
Ингосстрах СПАО 421 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 9
Лента - Сеть розничной торговли 2090 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 203 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 9
Coca-Cola Company 254 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 2
Локотех - Локомотивные технологии 48 2
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 847 1
Ак Барс Банк 272 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Почта России ПАО 2118 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
Adidas - Адидас 161 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 662 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 265 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 646 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5338 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 231 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4500 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2925 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2501 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 756 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6710 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12688 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 648 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 480 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 1
Apache Hadoop 430 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
FreePik 1018 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Чаркин Евгений 296 10
Чамара Денис 59 10
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 10
Воронин Петр 35 10
Аксаков Анатолий 155 9
Натрусов Артем 284 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 117 9
Бычков Александр 40 9
Сергеев Сергей 138 9
Кучугин Илья 42 9
Лигачев Глеб 87 9
Беляев Владислав 84 9
Потапкин Михаил 26 9
Нагаев Олег 30 9
Меньшов Кирилл 118 9
Ушацкий Андрей 105 9
Попов Андрей 111 9
Бокучава Тариэл 21 9
Самедов Тимур 21 9
Кузьмич Всеволод 31 9
Ушаков Анатолий 41 9
Суворов Антон 22 9
Эпштейн Герман 32 9
Чибисов Владимир 23 9
Шипов Савва 101 8
Хасин Михаил 27 5
Белоусов Максим 108 4
Фомин Дмитрий 24 2
Сотин Денис 205 1
Иванов Антон 75 1
Сергиенко Дмитрий 24 1
Козлов Иван 23 1
Шевченко Владимир 147 1
Буйлов Юрий 13 1
Валеев Рафаэль 11 1
Плахов Дмитрий 10 1
Скогорев Алексей 7 1
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 10
Европа Восточная 3080 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 9
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 9
Азия - Азиатский регион 5550 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Европа 21799 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 9
Черкизон - Черкизовский рынок 156 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 602 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4973 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3432 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 919 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 10
CNews AWARDS - награда 521 7
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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