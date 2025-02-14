Таланов Максим
Таланов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
|Apache Hadoop 430 1
|Совкомбанк ЧатБанк 5 1
|РЖД Цифровая железная дорога 10 1
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
|FreePik 1018 1
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
|Чаркин Евгений 296 10
|Чамара Денис 59 10
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 10
|Воронин Петр 35 10
|Аксаков Анатолий 155 9
|Натрусов Артем 284 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Клепиков Алексей 117 9
|Бычков Александр 40 9
|Сергеев Сергей 138 9
|Кучугин Илья 42 9
|Лигачев Глеб 87 9
|Беляев Владислав 84 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Нагаев Олег 30 9
|Меньшов Кирилл 118 9
|Ушацкий Андрей 105 9
|Попов Андрей 111 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Самедов Тимур 21 9
|Кузьмич Всеволод 31 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Суворов Антон 22 9
|Эпштейн Герман 32 9
|Чибисов Владимир 23 9
|Шипов Савва 101 8
|Хасин Михаил 27 5
|Белоусов Максим 108 4
|Фомин Дмитрий 24 2
|Сотин Денис 205 1
|Иванов Антон 75 1
|Сергиенко Дмитрий 24 1
|Козлов Иван 23 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Рагулин Лев 4 1
|Россинский Евгений 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
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