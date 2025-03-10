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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170287
ИКТ 13259
Организации 10405
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Мероприятия 843

Скогорев Алексей


10.03.2025 CyberCamp запускает комьюнити для специалистов по кибербезопасности 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Скогорев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9784 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Selectel - Селектел 394 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 33 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
БАРС Груп 546 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 7
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 6
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 6
МКБ - Московский кредитный банк 562 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 5
Ингосстрах СПАО 422 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
ПСБ - Промсвязьбанк 855 4
Ак Барс Банк 272 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 85 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1190 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Альфа-Банк Казахстан 18 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 2
Альфа-Банк 1782 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4772 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2001 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7735 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 657 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1091 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2311 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3329 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2486 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1034 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 1
Контроллинг 100 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
Стандартизация - Standardization 2142 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1646 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4533 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 661 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 293 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
Biglion - Биглион 59 1
Бычков Александр 40 6
Кучугин Илья 42 5
Клепиков Алексей 117 4
Самедов Тимур 21 4
Сотин Денис 205 3
Иванов Сергей 388 3
Пегасов Сергей 55 2
Щербинин Сергей 13 2
Рыбаков Александр 29 2
Сабынин Андрей 36 2
Яковлев Александр 23 2
Трушкин Андрей 3 2
Лукашкин Сергей 26 2
Итунин Алексей 4 2
Валеев Рафаэль 11 2
Алперин Семен 5 2
Овчинникова Евгения 10 2
Мелехин Александр 6 2
Марушев Валерий 3 2
Дмитриев Игорь 9 2
Аксаков Анатолий 155 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Натрусов Артем 284 1
Прохорова Алла 65 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Чаркин Евгений 297 1
Лысенко Эдуард 308 1
Дьяченко Валерий 95 1
Ананьев Денис 6 1
Абакумов Евгений 206 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Садовенко Илья 65 1
Белоусов Максим 108 1
Шипов Савва 101 1
Чамара Денис 59 1
Карпов Иван 78 1
Сергеев Сергей 138 1
Семенихин Игорь 56 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Сирота Юрий 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 3
Европа Восточная 3100 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Казахстан - Республика 5580 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 234 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1648 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Черкизон - Черкизовский рынок 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2032 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
CNews AWARDS - награда 521 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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