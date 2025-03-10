CyberCamp запускает комьюнити для специалистов по кибербезопасности

CyberCamp, онлайн-кэмп по практической кибербезопасности, объявляет о запуске официального комьюнити в Telegram. Сообщество Hello, CyberCamp позволит участникам поддерживать связь, делиться эксклюзивным контентом и вместе искать ответы на сложные вопросы. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

В комьюнити CyberCamp участников ждут:эксклюзивные практические задания с возможностью выиграть мерч: каждую неделю публикуются новые задания, разработанные ведущими экспертами в области кибербезопасности; экспертные советы от резидентов CyberCamp и опытных участников сообщества: участники могут задавать вопросы, делиться своим опытом и получать квалифицированную помощь по любым вопросам, связанным с информационной безопасностью; актуальные новости и подборки обучающих материалов и мероприятий по кибербезопасности; обсуждение предстоящих митапов и масштабного CyberCamp, а также возможность поделиться обратной связью; доступ к архиву материалов CyberCamp прошлых лет: выступления докладчиков, презентации и практические задания прошлых лет.

«Нам важно не только делиться знаниями и опытом, но и создавать пространство, где каждый сможет найти поддержку, вдохновение и новые возможности для профессионального роста. Комьюнити позволит нам продолжать развиваться в сфере кибербезопасности как единое целое — и участникам, и экспертам. Мы верим, что сильное сообщество — это ключ к успеху каждого его члена, и надеемся, что наше новое пространство станет для всех ценным ресурсом», — сказал Алексей Скогорев, руководитель проекта CyberCamp.