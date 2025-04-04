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Индексная книга (каталог) CNews*
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REHAU РЕХАУ

REHAU - РЕХАУ

04.04.2025 Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40% 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
15.03.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы «СтеллаПро Энерго» 1
28.01.2008 REHAU оптимизирует групповую работу с помощью Cisco WAAS 3
15.03.2000 Объем продаж Stins Coman за прошлый год составил $20 млн. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

REHAU и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5136 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
IBM - International Business Machines Corp 9458 1
8353 1
Toshiba Corporation 2934 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Philips 2058 1
Selectel - Селектел 396 1
Legrand 78 1
1С-Рарус 892 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 37 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
JUNG 17 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
IEK Group - Ledel 2 1
Schneider Electric 576 1
Лисма - Lisma 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Ингосстрах СПАО 425 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
Ак Барс Банк 272 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Доброфлот 17 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5807 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1095 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 521 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2556 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5158 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 1
Стандартизация - Standardization 2148 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 558 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1933 1
Контроллинг 100 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1148 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 674 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 295 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2297 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
Biglion - Биглион 59 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
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Клепиков Алексей 117 1
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Кучугин Илья 42 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Галкин Николай 108 1
Колескин Тимур 13 1
Скогорев Алексей 8 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Рожков Алексей 4 1
Апасов Николай 8 1
Марушев Валерий 3 1
Яризов Дмитрий 1 1
Юдин Егор 3 1
Дьяченко Сергей 2 1
Чечулин Игорь 5 1
Балакшев Игорь 2 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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