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Курныш Ксения



04.04.2025 Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Курныш Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Моё дело. Бухгалтерия онлайн 81 1
Qlean 8 1
REHAU - РЕХАУ 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 602 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Комус 97 1
Акрон ГК - Acron 52 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 943 1
Ингосстрах СПАО 426 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 78 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4040 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 81 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4879 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2040 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4460 1
Avito - Авито услуги 66 1
Винжегин Олег 1 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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