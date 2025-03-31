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Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40%

Крупный бизнес выходит на классифайд-сервисы, увеличивая объемы продаж и пробуя новые рынки. Согласно исследованию аналитического агентства ORO, объем рынка онлайн-заказов услуг составляет 270 млн заказов на сумму 2,4 трлн руб., при этом 64% интернет-пользователей хотя бы раз обращались к онлайн-услугам. А по данным «Авито Услуг», посещаемость сервиса — около 30 млн человек ежемесячно, при этом наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес». Всего в 2025 г. сервис планирует увеличить присутствие крупного бизнеса на платформе на 40%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Олег Винжегин, руководитель департамента продаж «Авито Услуг»: «Потребительский спрос все больше уходит в онлайн — пользовательский опыт становится удобным и быстрым, поэтому заказчики выбирают онлайн-платформы для поиска исполнителей. Крупные компании также видят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно «Авито Услуги» воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако мы видим активный приток селлеров из крупного бизнеса, и они получают отличные результаты от работы на площадке».

Сегодня классифайд-сервисы становятся для крупных компаний одним из удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. Так, для быстрой и бесшовной коммуникации с заказчиками на «Авито Услугах» внедрены возможность онлайн-записи, чат- и колл-боты, которые используют сценарии текстовых и голосовых сообщений. А для удобного поиска исполнителя на платформе клиенты могут воспользоваться фильтрами по категориям, возможностью выбора «срочной услуги», поиском перевозчиков по маршруту и другими функциями.

Кроме того, онлайн-платформы предоставляют возможности для дополнительного охвата аудитории: медийные и промо-форматы в рамках самой площадки. Так, по итогам 2024 г. крупный бизнес, представленный на «Авито Услугах», инвестировал в медийную рекламу на платформе в 3,6 раз больше, чем годом ранее.

Статистику продаж компании могут видеть в личном кабинете в режиме реального времени, а также отслеживать спрос на разные категории услуг, анализировать тренды в потребительском поведении и выстраивать наиболее эффективные коммуникации.

К марту 2025 г. к «Авито Услугам» уже подключились такие крупные компании, как «Комус», «Рехау, «Акрон», «Ингосстрах», Qlean, «Газпромбанк», «Мое Дело» и Skyeng. В ближайших планах — подключение таких гигантов, как «Керхер», «Россети» и «Делимобиль».

Так, сервис «Мое Дело» предлагает через Авито Услуги все виды бухгалтерских услуг и работает во всех крупных регионах. «В месяц компания получает с «Авито Услуг» в среднем 170 звонков, а по итогам всего 2024 г. площадка принесла сервису более 7000 целевых контактов. Поэтому для нас «Авито Услуги» — это эффективная и удобная платформа для привлечения новой аудитории», — сказала Ксения Курныш, руководитель группы роста и эффективности «Мое Дело».

Компания «Рехау» реализовала на «Авито Услугах» уже 159 сделок со средним чеком 600 тысяч рублей, по итогам 2024 г.. Платформа позволяет бренду работать только с целевыми клиентами: конверсия из просмотра в контакт составляет 16,4%, что является высоким показателем для этого сегмента бизнеса.

В большинстве категорий на «Авито Услугах» рост спроса превышает рост предложения. По итогам января 2025 г. общий спрос на услуги вырос на 17%, в сравнении с январем 2024 г. Поэтому приход крупных компаний на площадку не ограничит возможности для среднего и малого бизнеса: клиентов хватит для всех исполнителей, отмечают в компании.

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