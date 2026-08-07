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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Богданов Денис

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Богданов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
G-Core Labs 74 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Selectel - Селектел 544 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 2
Доброфлот 22 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 7 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
REHAU - РЕХАУ 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Ингосстрах СПАО 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
РесурсТранс 16 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Контроллинг 105 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 274 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Biglion - Биглион 59 1
Кучугин Илья 42 2
Галкин Николай 140 2
Апасов Николай 11 2
Бородин Геннадий 4 1
Дубчак Кирилл 12 1
Подкопаев Родион 1 1
Прямиков Антон 6 1
Быстров Константин 24 1
Пешехонов Константин 22 1
Мосесян Ашот 3 1
Стыщенко Иван 5 1
Путин Сергей 73 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Клепиков Алексей 121 1
Зинкевич Сергей 77 1
Вайнер Всеволод 26 1
Кушнир Леонид 19 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Колескин Тимур 13 1
Скогорев Алексей 8 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Рожков Алексей 4 1
Москвин Алексей 3 1
Тарасенко Антон 2 1
Марушев Валерий 3 1
Яризов Дмитрий 1 1
Юдин Егор 4 1
Дьяченко Сергей 2 1
Чечулин Игорь 5 1
Балакшев Игорь 2 1
Низовцев Игорь 1 1
Сазандрашвили Арсен 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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