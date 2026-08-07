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Богданов Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Богданов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
|Biglion - Биглион 59 1
|Кучугин Илья 42 2
|Галкин Николай 140 2
|Апасов Николай 11 2
|Бородин Геннадий 4 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Подкопаев Родион 1 1
|Прямиков Антон 6 1
|Быстров Константин 24 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Путин Сергей 73 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Зинкевич Сергей 77 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Колескин Тимур 13 1
|Скогорев Алексей 8 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Рожков Алексей 4 1
|Москвин Алексей 3 1
|Тарасенко Антон 2 1
|Марушев Валерий 3 1
|Яризов Дмитрий 1 1
|Юдин Егор 4 1
|Дьяченко Сергей 2 1
|Чечулин Игорь 5 1
|Балакшев Игорь 2 1
|Низовцев Игорь 1 1
|Сазандрашвили Арсен 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Европа Восточная 3138 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.