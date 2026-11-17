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IEK Group Ledel
LEDEL и FEREKS — российские производители светодиодных светильников, входящие в состав IEK GROUP. Общая площадь производственных площадей LEDEL и FEREKS превышает 25 500 кв. м. В сводном ассортименте — более 8000 наименований LED-светильников различного назначения. Серийный выпуск светильников ведется с 2008 года.
СОБЫТИЯ
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IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2589 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1027 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
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