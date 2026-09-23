Зарядная инфраструктура для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде расширилась благодаря участию Sitronics Group акта с компанией «Водоходъ. Пассажирский порт» Sitronics Group установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Принцип процесса заряда электросудна схо

Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group ся на разработке и производстве зарядного оборудования – от индивидуальных станций до ультрабыстрых ЭЗС для общественного электротранспорта. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

E-Prom получило заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ЭЗС ие выпускается в уличном исполнении со степенью защиты IP54 и подходят для зарядки высоковольтных тяговых батарей электромобилей. По данным компании работа по аттестации заняла два года. За это время ЭЗС E-Prom прошли более 60 испытаний, включая проверку технических характеристик, параметров работы и соответствия требованиям, предъявляемым к оборудованию для применения на объектах электросе

«Яндекс Электро» расширяет партнерскую сеть операторов электрозарядных станций ении сотрудничества с компаниями, устанавливающими зарядные станции. Компания помогает партнерам размещать зарядные станции там, где на них будет устойчивый спрос, и повышать финансовую эффективность ЭЗС. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». К партнерству присоединились операторы «Бисэт», Electro.Cars, «Город ЭЗС» и другие участники рынка. Под их управлением находится уже б

В отелях «Точка на карте» и «Игора. Времена Года» появились электрозарядные станции для зарядки электромобилей ртавала» появилось три станции, среди которых одна быстрая зарядная станция 60 кВт с разъемами CCS2 и GB/T и две зарядные станции мощностью 22 кВт. Зарядка аккумулятора электромобиля на установленной ЭЗС мощностью 60 кВт займет чуть более часа, на ЭЗС мощностью 22 кВт – не более пяти часов. Выпуск станций осуществляется на российском заводе «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК

АО «Сетевая компания» установила 40 станций, оснащенных искусственным интеллектом цу станции, так и пользователям через мобильное приложение, предупреждая о невозможности подъезда к ЭЗС. Кроме того, система распознает государственные номера транспортных средств, что дает доп

«Сетевая компания» оснащает электрозарядные станции бесплатными точками доступа Wi-Fi льное решение для бесперебойного доступа к услугам зарядки электромобилей. Электрозарядные станции (ЭЗС) компании теперь оснащают бесплатными точками доступа Wi-Fi, что позволяет водителям быст

«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» ой инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» продолжают расширять сеть ЭЗС в Московском регионе. Новые российские зарядные станции «Нартис-С150» теперь устанавливаю

Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры

Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России Duo на 44 кВт. В первую очередь компания разрабатывала быструю eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС). Кроме того, зарядная станция Sitronics Electro может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации plug & charge и своим техническим характеристикам. Например, высокая

«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе тозамещению и развитию национальных технологий в сфере зеленой энергетики. «Начинаем развивать сеть ЭЗС вместе с «РН-Энерго», создавая комфортную городскую среду и содействуя трансформации тран

Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt луатации. По словам Минпромторга, до 2030 г. запланировано производство 183,85 тыс. электромобилей и гибридов, что требует расширения сети зарядных станций. Energon Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt Новая серия электрозарядных станций Smartwatt EVC включает однофазные и трехфазные станции переменного тока мощностью от 7 до 22 к

Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призва

Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске евые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП. Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние ст

Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России ») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализов

«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье «Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет

Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до сут

«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей Планы производства ЭЗС Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электро

Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте ссийский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics El

Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящ

Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями rge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финанс