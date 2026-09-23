Получите все материалы CNews по ключевому слову
Транспорт Электромобиль ЭЗС Заправки электротранспорта Сеть электрозарядных станций мобильная электрическая станция, МЭлС Electric vehicle refueling stations Network of electric charging stations
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.09.2026
|
Зарядная инфраструктура для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде расширилась благодаря участию Sitronics Group
акта с компанией «Водоходъ. Пассажирский порт» Sitronics Group установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Принцип процесса заряда электросудна схо
|17.04.2026
|
Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group
ся на разработке и производстве зарядного оборудования – от индивидуальных станций до ультрабыстрых ЭЗС для общественного электротранспорта. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.
|25.03.2026
|
E-Prom получило заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ЭЗС
ие выпускается в уличном исполнении со степенью защиты IP54 и подходят для зарядки высоковольтных тяговых батарей электромобилей. По данным компании работа по аттестации заняла два года. За это время ЭЗС E-Prom прошли более 60 испытаний, включая проверку технических характеристик, параметров работы и соответствия требованиям, предъявляемым к оборудованию для применения на объектах электросе
|06.03.2026
|
«Яндекс Электро» расширяет партнерскую сеть операторов электрозарядных станций
ении сотрудничества с компаниями, устанавливающими зарядные станции. Компания помогает партнерам размещать зарядные станции там, где на них будет устойчивый спрос, и повышать финансовую эффективность ЭЗС. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». К партнерству присоединились операторы «Бисэт», Electro.Cars, «Город ЭЗС» и другие участники рынка. Под их управлением находится уже б
|14.01.2026
|
В отелях «Точка на карте» и «Игора. Времена Года» появились электрозарядные станции для зарядки электромобилей
ртавала» появилось три станции, среди которых одна быстрая зарядная станция 60 кВт с разъемами CCS2 и GB/T и две зарядные станции мощностью 22 кВт. Зарядка аккумулятора электромобиля на установленной ЭЗС мощностью 60 кВт займет чуть более часа, на ЭЗС мощностью 22 кВт – не более пяти часов. Выпуск станций осуществляется на российском заводе «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК
|08.12.2025
|
АО «Сетевая компания» установила 40 станций, оснащенных искусственным интеллектом
цу станции, так и пользователям через мобильное приложение, предупреждая о невозможности подъезда к ЭЗС. Кроме того, система распознает государственные номера транспортных средств, что дает доп
|05.08.2025
|
«Сетевая компания» оснащает электрозарядные станции бесплатными точками доступа Wi-Fi
льное решение для бесперебойного доступа к услугам зарядки электромобилей. Электрозарядные станции (ЭЗС) компании теперь оснащают бесплатными точками доступа Wi-Fi, что позволяет водителям быст
|29.04.2025
|
«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»
ой инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» продолжают расширять сеть ЭЗС в Московском регионе. Новые российские зарядные станции «Нартис-С150» теперь устанавливаю
|02.04.2025
|
Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций
Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры
|24.03.2025
|
Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России
Duo на 44 кВт. В первую очередь компания разрабатывала быструю eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС). Кроме того, зарядная станция Sitronics Electro может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации plug & charge и своим техническим характеристикам. Например, высокая
|19.03.2025
|
«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе
тозамещению и развитию национальных технологий в сфере зеленой энергетики. «Начинаем развивать сеть ЭЗС вместе с «РН-Энерго», создавая комфортную городскую среду и содействуя трансформации тран
|14.03.2025
|
Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt
луатации. По словам Минпромторга, до 2030 г. запланировано производство 183,85 тыс. электромобилей и гибридов, что требует расширения сети зарядных станций. Energon Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt Новая серия электрозарядных станций Smartwatt EVC включает однофазные и трехфазные станции переменного тока мощностью от 7 до 22 к
|10.03.2025
|
Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования
Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призва
|12.07.2024
|
Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске
евые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП. Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние ст
|28.03.2024
|
Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России
») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализов
|28.02.2024
|
«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье
«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет
|11.10.2023
|
Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут
В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до сут
|17.07.2023
|
«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей
Планы производства ЭЗС Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электро
|26.04.2023
|
Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте
ссийский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics El
|19.08.2022
|
Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel
Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящ
|02.02.2022
|
Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями
rge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финанс
|13.08.2014
|
В России создали универсальный зарядник для электромобилей
нологии» (КРЭТ, структура госкорпорации «Ростех») разработал универсальные электрозарядные станции (ЭЗС) «Фора» для автомобилей с электрическими силовыми установками. На базе Государственного Р
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурленов Андрей 34 23
|Самохин Николай 13 10
|Владимиров Олег 11 5
|Пожидаев Николай 85 4
|Овчинский Владислав 230 3
|Руденок Юрий 3 3
|Собянин Сергей 577 3
|Тихонов Алексей 18 3
|Ликсутов Максим 273 3
|Болотин Григорий 7 2
|Гордеева Ия 3 2
|Гарбузов Анатолий 182 2
|Сафарян Армен 5 2
|Калашникова Оксана 4 2
|Динькевич Владимир 2 2
|Салахутдинов Наиль 2 2
|Клоков Александр 7 2
|Мироненко Александр 9 2
|Колесов Николай 23 2
|Никитин Глеб 52 2
|Федулов Кирилл 55 2
|Логинов Сергей 12 2
|Алдошин Олег 42 1
|Прошунин Андрей 1 1
|Резников Андрей 8 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Булгакова Ирина 5 1
|Нечаев Александр 2 1
|Белый Денис 1 1
|Осипов Григорий 4 1
|Ковалев Иван 5 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Галимзянов Рустем 1 1
|Пьянов Александр 2 1
|Спирин Алексей 10 1
|Пятненков Алексей 1 1
|Акиндинов Алексей 2 1
|Дубосас Костас 43 1
|Зарецкий Дмитрий 12 1
|Ведомости 1573 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2540 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
|Известия ИД 804 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.