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Schneider Electric APC American Power Conversion APC by Schneider Electric
СОБЫТИЯ
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|26.06.2025
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В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric
ду и является единственным прямым наследником бизнеса Schneider Electric в РФ, в том числе — бренда APC by Schneider Electric. Американская компания APC (American Power Conversion) выпускала бе
|18.12.2018
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Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров
Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика
|05.09.2018
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В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией
Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения в
|10.08.2018
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Easy UPS серии BV
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|13.07.2018
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Сменные батареи бренда APC становятся вдвое доступнее
диционно высокого для нашей компании качества по более привлекательной цене. Наши батареи стали значительно доступнее, и мы уверены, что это позволит потребителям использовать лицензированные батареи APС by Schneider Electric и не задумываться о приобретении аналогов малоизвестных производителей», - сказал Евгений Попович, директор по работе с ритейл и E-commerce партнерами подразделения IT
|17.05.2018
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Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|15.05.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|20.04.2018
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Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC
Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости
|29.03.2018
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Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV
Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором ква
|15.03.2018
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Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров
сообщила об открытии глобального портала Partner Relationship Management (PRM) для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Пилотный запуск проекта состоялся в прошлом году в Испании, а сего
|07.03.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами
их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун
|30.01.2018
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Schneider Electric представила обновленный конфигуратор для выбора ИБП
дбору однофазных ИБП, стабилизаторов напряжения, сетевых фильтров, а также мобильных батарей бренда APC by Schneider Electric на сайте www.apchome.ru. Предлагаемый инструмент поможет потребител
|19.06.2017
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Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR
всё понятно: индикаторы хорошо читаемы, настойка не вызывает вопросов, звуковые сигналы, которые подаёт ИБП в разных режимах, понятны и легко распознаваемы. [pagebreak]Источник бесперебойного питания APC BX650LI-GR В качестве практической части нашего материала мы хотим сделать небольшой обзор источника бесперебойного питания APC BX650LI-GR. Рассказывать о нём мы будем в соответствии
|31.05.2017
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Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного
|11.11.2016
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Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и
|23.10.2015
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«ФАМ-Электрик» представила новый панельный компьютер Aplex для транспортной отрасли
Компания «ФАМ-Электрик», российский дистрибьютор продукции Aplex Technology Inc. (Тайвань), представила новую модель панельного компьютера для транспортной отрасли APC-3082 с процессором Intel Atom E3845 и диагональю 8 дюймов. Об этом CNews сообщили в «ФАМ-Электрик». Безвентиляторный панельный компьютер Aplex APC-3082 с ударопрочным дисплеем и регу
|14.10.2015
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«Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex
Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях, например, для задач морской навигации, сообщили CNews в «Роднике». В сем
|10.08.2015
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Schneider Electric выпустила новую серию мобильных аккумуляторов для смартфонов и планшетов
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, представила новую серию портативных батарей APC Mobile Power Packs M3 емкостью 3000 мАч. Как сообщили CNews в Schneider Electric, от предыдущей серии линейки новинки отличаются более компактными размерами, повышенной защитой и расширенно
|12.02.2015
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Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM
уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе
|26.01.2015
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«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч
|19.11.2014
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Schneider Electric представила новую линейку батарей для смартфонов и планшетов
ет дольше оставаться на связи», — заявил Петр Петров, региональный менеджер по однофазной продукции APC by Schneider Electric. На новинки распространяется 2-летняя гарантия на всей территории Р
|23.07.2014
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В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric
Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и
|04.12.2013
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APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России
Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие
|13.04.2012
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APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста
|03.06.2011
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APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б
|12.05.2011
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APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ»
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг
|23.11.2010
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APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног
|11.08.2010
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APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан
|11.06.2010
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APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.
|12.05.2010
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Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
|09.04.2010
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APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
|17.02.2010
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APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM
Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко
|28.09.2009
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APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД
Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох
|12.08.2009
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APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной
|05.06.2009
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APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно
|01.06.2009
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Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco
tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн
|27.05.2009
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APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP
|18.05.2009
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APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п
|20.04.2009
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APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M
|16.04.2009
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APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацкевич Дмитрий 20 6
|Мизиева Анна 7 5
|Звонов Илья 13 5
|Каменский Игорь 7 5
|Петров Петр 8 4
|Солодовников Алексей 20 3
|Козлов Михаил 182 3
|Белик Сергей 17 3
|Басистый Дмитрий 12 3
|Леушев Андрей 75 3
|Лосев Сергей 46 3
|Смелянский Руслан 26 3
|Жуковский Юрий 6 3
|Садриев Даниил 3 3
|Даулетов Айдар 5 3
|Маргулис Александр 4 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Соловьев Алексей 97 3
|Растопшин Павел 54 2
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 2
|Волков Владимир 69 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Харитонов Николай 9 2
|Иванов Максим 17 2
|Кириллов Дмитрий 7 2
|Попович Евгений 4 2
|Федорина Мария 4 2
|Васин Василий 35 2
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Широких Алексей 72 2
|Мартынюк Александр 16 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Дьячков Виктор 37 2
|Вишняков Дмитрий 11 2
|Булатов Николай 9 2
|Юхневич Леонид 28 2
|Письменский Олег 7 2
|Клочков Сергей 6 2
|Кондаков Гарри 35 2
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