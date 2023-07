Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric

Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика

Easy UPS серии BV тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости

Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун

Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного

Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе

«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч

В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и

APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие

APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста

APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б

APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ» Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг

APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног

APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан

APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.

Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко

APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох

APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной

APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно

Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн

APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP

APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п

APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M

APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела» Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию модульной систем

APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ кой деятельности нашего университета». Подрядчиком проекта стала компания АМТЭЛ, серебряный партнер APC by Schneider Electric. Реализация проекта по консолидации оборудования центральной сервер

APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность» процессингового центра. Подрядчиком проекта выступила самарская компания «Парус», «Золотой партнер» APC by Schneider Electric, специалисты которой разработали ком-плексное решение на основе инн

APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД ложений APC TradeOff Tools был создан исследовательским центром Data Center Science Center компании APC by Schneider Electric (DCSC), который занимается изучением вопросов, связанных с проектир

APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети» Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию инженерной инфра

APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan se Caravan был осуществлен в течение трех месяцев с момента размещения заказа сервисными инженерами APC by Schneider Electric.

APC пополнила линейку ИБП Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM

APC представила новые модели ИБП Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модели отличаются удобством в эксплуатации благодаря системе звуков

Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании один из самых крупных и наиболее высокотехнологичных на российском фондовом рынке. Журналисты не только узнали обо всех особенностях проекта от представителей компаний-разработчиков и исполнителей (“APC”, "АРМО-Групп", "РД Констракшн Менеджмент"), но и увидели своими глазами внутреннюю организацию trading floor и специально спроектированного для его работы уникального центра обработки данн

ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность ГК Тройка Диалог и ее партнеры, компании APC, «АРМО-Групп» и «РД Констракшн Менеджмент» запустили в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД). Он создан для обслуживания трейдингового центра Тройки Диалог, который будет насчитыв

Некоммерческий консорциум повысит энергетическую эффективность ЦОД дартов и передового опыта. «Сегодня при разработке ЦОД как никогда высокие требования предъявляются именно к электропитанию, — констатировал старший вице-президент и главный технический директор APC Нил Расмуссен. — Возрастающее энергопотребление оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а рост цен на электроэнергию создает значительную нагрузку на бюджеты организаций.