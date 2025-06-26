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Schneider Electric APC American Power Conversion APC by Schneider Electric

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric

СОБЫТИЯ

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26.06.2025 В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric

ду и является единственным прямым наследником бизнеса Schneider Electric в РФ, в том числе — бренда APC by Schneider Electric. Американская компания APC (American Power Conversion) выпускала бе
18.12.2018 Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров

Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика
05.09.2018 В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией

Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения в
10.08.2018 Easy UPS серии BV

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
13.07.2018 Сменные батареи бренда APC становятся вдвое доступнее

диционно высокого для нашей компании качества по более привлекательной цене. Наши батареи стали значительно доступнее, и мы уверены, что это позволит потребителям использовать лицензированные батареи APС by Schneider Electric и не задумываться о приобретении аналогов малоизвестных производителей», - сказал Евгений Попович, директор по работе с ритейл и E-commerce партнерами подразделения IT
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC

Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости

29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV

Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором ква
15.03.2018 Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров

сообщила об открытии глобального портала Partner Relationship Management (PRM) для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Пилотный запуск проекта состоялся в прошлом году в Испании, а сего
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами

их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун
30.01.2018 Schneider Electric представила обновленный конфигуратор для выбора ИБП

дбору однофазных ИБП, стабилизаторов напряжения, сетевых фильтров, а также мобильных батарей бренда APC by Schneider Electric на сайте www.apchome.ru. Предлагаемый инструмент поможет потребител
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR

всё понятно: индикаторы хорошо читаемы, настойка не вызывает вопросов, звуковые сигналы, которые подаёт ИБП в разных режимах, понятны и легко распознаваемы. [pagebreak]Источник бесперебойного питания APC BX650LI-GR В качестве практической части нашего материала мы хотим сделать небольшой обзор источника бесперебойного питания APC BX650LI-GR. Рассказывать о нём мы будем в соответствии
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS

ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного

11.11.2016 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и 
23.10.2015 «ФАМ-Электрик» представила новый панельный компьютер Aplex для транспортной отрасли

Компания «ФАМ-Электрик», российский дистрибьютор продукции Aplex Technology Inc. (Тайвань), представила новую модель панельного компьютера для транспортной отрасли APC-3082 с процессором Intel Atom E3845 и диагональю 8 дюймов. Об этом CNews сообщили в «ФАМ-Электрик». Безвентиляторный панельный компьютер Aplex APC-3082 с ударопрочным дисплеем и регу
14.10.2015 «Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex

Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях, например, для задач морской навигации, сообщили CNews в «Роднике». В сем
10.08.2015 Schneider Electric выпустила новую серию мобильных аккумуляторов для смартфонов и планшетов

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, представила новую серию портативных батарей APC Mobile Power Packs M3 емкостью 3000 мАч. Как сообщили CNews в Schneider Electric, от предыдущей серии линейки новинки отличаются более компактными размерами, повышенной защитой и расширенно
12.02.2015 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM

уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа

ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч
19.11.2014 Schneider Electric представила новую линейку батарей для смартфонов и планшетов

ет дольше оставаться на связи», — заявил Петр Петров, региональный менеджер по однофазной продукции APC by Schneider Electric. На новинки распространяется 2-летняя гарантия на всей территории Р
23.07.2014 В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric

Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России

Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие
13.04.2012 APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста
03.06.2011 APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б
12.05.2011 APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ»

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг
23.11.2010 APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног
11.08.2010 APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.
12.05.2010 Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
09.04.2010 APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
17.02.2010 APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM

Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД

Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох
12.08.2009 APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно
01.06.2009 Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco

tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн
27.05.2009 APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP
18.05.2009 APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M
16.04.2009 APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

Публикаций - 454, упоминаний - 552

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 88
Schneider Electric 614 88
Microsoft Corporation 25775 87
IBM - International Business Machines Corp 9699 78
HP Inc. 5883 72
HP - Hewlett-Packard 3662 56
Intel Corporation 12811 51
Oracle Corporation 7074 40
Dell EMC 5180 39
Xerox - The Haloid Company 1168 31
HP 3Com 681 30
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 30
Samsung Electronics 11064 29
Seiko Epson Corporation 908 28
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 27
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 27
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 25
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 23
Canon 1439 23
SAP SE 5601 21
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 19
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
LG Electronics 3735 16
Xerox - Lexmark Int 303 16
Крок - Croc 1964 16
D-Link - Д-Линк Трейд 395 16
АйТи 1519 16
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 15
Powercom - Пауэрком 76 15
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 15
Broadcom - VMware 2610 15
Citrix Systems 868 15
UPS 216 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
Белый Ветер 365 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ФосАгро 176 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 4
Handelsbanken 7 4
Kempinski - Кемпински 34 4
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
AHConferences 53 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
Маркетинг Союз 4 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
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Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 165
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 159
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 64
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 40
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 32
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 29
Аксессуары 4282 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 25
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 24
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Управляемость - Manageability 2271 23
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
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Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 57
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 30
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 23
Microsoft Windows 2000 8678 22
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 19
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 16
Schneider Electric InRow 27 13
Schneider Electric PowerChute Network Shutdown 17 13
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 12
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Microsoft Windows 16882 9
HPE ProLiant 409 8
Aspen aspenONE 28 8
Schneider Electric - APC SmartSlot 9 7
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 6
Linux OS 11533 6
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Schneider Electric Uniflair 20 5
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 4
Aspen Plus 11 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Schneider Electric EcoStruxure 71 4
Microsoft Windows NT 890 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Aspen PIMS 8 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 3
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 3
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - Smart-Save SMX - Smart-Save SMT - Smart-Save Online SRV - серия однофазных источников бесперебойного питания 9 3
Microsoft Windows XP 2431 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Мацкевич Дмитрий 20 6
Мизиева Анна 7 5
Звонов Илья 13 5
Каменский Игорь 7 5
Петров Петр 8 4
Солодовников Алексей 20 3
Козлов Михаил 182 3
Белик Сергей 17 3
Басистый Дмитрий 12 3
Леушев Андрей 75 3
Лосев Сергей 46 3
Смелянский Руслан 26 3
Жуковский Юрий 6 3
Садриев Даниил 3 3
Даулетов Айдар 5 3
Маргулис Александр 4 3
Соловьев Владимир 108 3
Соловьев Алексей 97 3
Растопшин Павел 54 2
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 2
Волков Владимир 69 2
Гузаиров Айдар 64 2
Харитонов Николай 9 2
Иванов Максим 17 2
Кириллов Дмитрий 7 2
Попович Евгений 4 2
Федорина Мария 4 2
Васин Василий 35 2
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 2
Мартиросов Давид 123 2
Широких Алексей 72 2
Мартынюк Александр 16 2
Прозоровский Василий 40 2
Дьячков Виктор 37 2
Вишняков Дмитрий 11 2
Булатов Николай 9 2
Юхневич Леонид 28 2
Письменский Олег 7 2
Клочков Сергей 6 2
Кондаков Гарри 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 132
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Европа 24964 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 44
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
Франция - Французская Республика 8177 21
Казахстан - Республика 6048 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Африка - Африканский регион 3641 19
Украина 7928 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Ближний Восток 3154 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Европа Восточная 3138 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
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Канада 5081 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 76
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 12
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
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Fortune 211 1
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ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
9to5Mac 70 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РМГ - Русское радио 15 1
Инфобизнес 24 1
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Sostav.ru - Состав.ру 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 2
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
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НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
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