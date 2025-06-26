Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric

В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric ду и является единственным прямым наследником бизнеса Schneider Electric в РФ, в том числе — бренда APC by Schneider Electric. Американская компания APC (American Power Conversion) выпускала бе

Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика

В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения в

Easy UPS серии BV тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Сменные батареи бренда APC становятся вдвое доступнее диционно высокого для нашей компании качества по более привлекательной цене. Наши батареи стали значительно доступнее, и мы уверены, что это позволит потребителям использовать лицензированные батареи APС by Schneider Electric и не задумываться о приобретении аналогов малоизвестных производителей», - сказал Евгений Попович, директор по работе с ритейл и E-commerce партнерами подразделения IT

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте

Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости

Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором ква

Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров сообщила об открытии глобального портала Partner Relationship Management (PRM) для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Пилотный запуск проекта состоялся в прошлом году в Испании, а сего

Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун

Schneider Electric представила обновленный конфигуратор для выбора ИБП дбору однофазных ИБП, стабилизаторов напряжения, сетевых фильтров, а также мобильных батарей бренда APC by Schneider Electric на сайте www.apchome.ru. Предлагаемый инструмент поможет потребител

Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR всё понятно: индикаторы хорошо читаемы, настойка не вызывает вопросов, звуковые сигналы, которые подаёт ИБП в разных режимах, понятны и легко распознаваемы. [pagebreak]Источник бесперебойного питания APC BX650LI-GR В качестве практической части нашего материала мы хотим сделать небольшой обзор источника бесперебойного питания APC BX650LI-GR. Рассказывать о нём мы будем в соответствии

Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного

Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и

«ФАМ-Электрик» представила новый панельный компьютер Aplex для транспортной отрасли Компания «ФАМ-Электрик», российский дистрибьютор продукции Aplex Technology Inc. (Тайвань), представила новую модель панельного компьютера для транспортной отрасли APC-3082 с процессором Intel Atom E3845 и диагональю 8 дюймов. Об этом CNews сообщили в «ФАМ-Электрик». Безвентиляторный панельный компьютер Aplex APC-3082 с ударопрочным дисплеем и регу

«Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях, например, для задач морской навигации, сообщили CNews в «Роднике». В сем

Schneider Electric выпустила новую серию мобильных аккумуляторов для смартфонов и планшетов Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, представила новую серию портативных батарей APC Mobile Power Packs M3 емкостью 3000 мАч. Как сообщили CNews в Schneider Electric, от предыдущей серии линейки новинки отличаются более компактными размерами, повышенной защитой и расширенно

Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе

«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч

Schneider Electric представила новую линейку батарей для смартфонов и планшетов ет дольше оставаться на связи», — заявил Петр Петров, региональный менеджер по однофазной продукции APC by Schneider Electric. На новинки распространяется 2-летняя гарантия на всей территории Р

В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и

APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие

APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста

APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б

APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ» Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг

APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног

APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан

APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.

Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об

APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко

APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох

APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной

APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно

Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн

APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP

APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п

APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M