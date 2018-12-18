Schneider Electric APC American Power Conversion APC by Schneider Electric
|18.12.2018
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Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров
Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика
|10.08.2018
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Easy UPS серии BV
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|17.05.2018
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Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|15.05.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV
тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
|20.04.2018
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Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC
Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости
|07.03.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами
их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун
|31.05.2017
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Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного
|12.02.2015
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Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM
уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе
|26.01.2015
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«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч
|23.07.2014
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В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric
Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и
|04.12.2013
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APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России
Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие
|13.04.2012
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APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста
|03.06.2011
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APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б
|12.05.2011
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APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ»
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг
|23.11.2010
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APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног
|11.08.2010
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APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан
|11.06.2010
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APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.
|12.05.2010
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Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
|09.04.2010
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APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
|17.02.2010
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APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM
Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко
|28.09.2009
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APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД
Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох
|12.08.2009
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APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной
|05.06.2009
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APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно
|01.06.2009
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Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco
tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн
|27.05.2009
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APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP
|18.05.2009
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APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п
|20.04.2009
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APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central
Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M
|16.04.2009
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APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
|11.11.2008
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Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела»
Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию модульной систем
|26.08.2008
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APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ
кой деятельности нашего университета». Подрядчиком проекта стала компания АМТЭЛ, серебряный партнер APC by Schneider Electric. Реализация проекта по консолидации оборудования центральной сервер
|01.08.2008
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APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность»
процессингового центра. Подрядчиком проекта выступила самарская компания «Парус», «Золотой партнер» APC by Schneider Electric, специалисты которой разработали ком-плексное решение на основе инн
|24.07.2008
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APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД
ложений APC TradeOff Tools был создан исследовательским центром Data Center Science Center компании APC by Schneider Electric (DCSC), который занимается изучением вопросов, связанных с проектир
|14.07.2008
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APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети»
Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию инженерной инфра
|01.07.2008
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APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan
se Caravan был осуществлен в течение трех месяцев с момента размещения заказа сервисными инженерами APC by Schneider Electric.
|02.06.2008
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APC пополнила линейку ИБП
Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM
|01.04.2008
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APC представила новые модели ИБП
Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модели отличаются удобством в эксплуатации благодаря системе звуков
|02.07.2007
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Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании
один из самых крупных и наиболее высокотехнологичных на российском фондовом рынке. Журналисты не только узнали обо всех особенностях проекта от представителей компаний-разработчиков и исполнителей (“APC”, "АРМО-Групп", "РД Констракшн Менеджмент"), но и увидели своими глазами внутреннюю организацию trading floor и специально спроектированного для его работы уникального центра обработки данн
|28.06.2007
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ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность
ГК Тройка Диалог и ее партнеры, компании APC, «АРМО-Групп» и «РД Констракшн Менеджмент» запустили в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД). Он создан для обслуживания трейдингового центра Тройки Диалог, который будет насчитыв
|20.03.2007
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Некоммерческий консорциум повысит энергетическую эффективность ЦОД
дартов и передового опыта. «Сегодня при разработке ЦОД как никогда высокие требования предъявляются именно к электропитанию, — констатировал старший вице-президент и главный технический директор APC Нил Расмуссен. — Возрастающее энергопотребление оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а рост цен на электроэнергию создает значительную нагрузку на бюджеты организаций.
|21.02.2007
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APC создал инфраструктуру ЦОД для «Топ-Книги»
дприятий, объявил о завершении проекта по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных для компании «Топ-Книга» (г. Новосибирск). С помощью специалистов компании НЭТА, золотого партнера APC, в «Топ-Книге» была внедрена комплексная архитектура APC InfraStruXure тип B. «Топ-Книга» (была основана в 1995 году в г. Новосибирск) — российское оптово-розничное книготорговое пре
Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацкевич Дмитрий 20 5
|Каменский Игорь 7 5
|Петров Петр 8 4
|Звонов Илья 12 4
|Мизиева Анна 7 3
|Лосев Сергей 46 3
|Смелянский Руслан 23 3
|Леушев Андрей 69 3
|Мухамедов Леонид 3 3
|Маргулис Александр 4 3
|Садриев Даниил 3 3
|Солодовников Алексей 18 3
|Соловьев Алексей 69 3
|Белик Сергей 17 3
|Соловьев Владимир 104 3
|Даулетов Айдар 5 3
|Иванов Максим 10 3
|Козлов Михаил 167 3
|Жуковский Юрий 6 3
|Мартынюк Александр 12 2
|Клочков Сергей 6 2
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 2
|Письменский Олег 7 2
|Копылов Максим 2 2
|Харитонов Николай 6 2
|Юхневич Леонид 28 2
|Васин Василий 35 2
|Басистый Дмитрий 8 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Федорина Мария 4 2
|Дьячков Виктор 36 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Гузаиров Айдар 32 2
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 5 2
|Калинин Александр 139 2
|Мартиросов Давид 20 2
|Широких Алексей 71 2
|Солодовников Денис 94 2
|Воробьев Андрей 156 2
|Вишняков Дмитрий 8 2
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