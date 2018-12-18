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Schneider Electric APC American Power Conversion APC by Schneider Electric

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric


18.12.2018 Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров

Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертифика
10.08.2018 Easy UPS серии BV

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV

тационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: инте
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC

Эксперты Positive Technologies Илья Карпов, Евгений Дружинин и Степан Носов обнаружили четыре уязвимости в модулях управления сетевыми источниками бесперебойного питания APC компании Schneider Electric, которые используются в промышленности, медицине, нефтегазовом секторе, центрах обработки данных, системах управления зданиями и в других сферах. Две уязвимости

07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами

их блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз. Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммун
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS

ильтр при защите подключенной техники. Также, изучая технические характеристики, полезно узнать какое количество и какого вида предохранителей установлено в сетевом фильтре. [pagebreak]Сетевой фильтр APC PM5U-RS В качестве примера выбора хорошего сетевого фильтра для дома и офиса мы расскажем о модели APC PM5U-RS, яркого представителя доступного по бюджету, качественного и полезного

12.02.2015 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM

уются защитными шторками, предохраняющими от случайного контакта с электричеством. «Сетевые фильтры APC by Schneider Electric нового поколения выполнены в стильном и компактном дизайне, характе
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа

ться стабильного функционирования коммутационного и ИТ-оборудования с плотностью мощности 8 кВА на стойку. Сетевые интерфейсы всего оборудования объединены в выделенную локальную сеть на коммутаторах APC by Schneider Electric, а мониторинг осуществляется сервером StructureWare Central с установленным ПО Data Center Expert, отметили в Schneider Electric. «Мы проанализировали пожелания заказч
23.07.2014 В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric

Компания APC by Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией, выпустила новый бюджетный и
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России

Компания APC, входящая в группу Schneider Electric, всерьез задумалась о том, чтобы занять нишу бюджетных источников бесперебойного питания и серверных стоек, и вывел на российский рынок соответствующие
13.04.2012 APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале масштабного предоста
03.06.2011 APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик», объявило о начале выпуска источника б
12.05.2011 APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ»

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о начале предоставления услуг
23.11.2010 APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) корпорации «Шнейдер Электрик» представило новую версию программног
11.08.2010 APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) объявило о создан
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г.
12.05.2010 Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
09.04.2010 APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
17.02.2010 APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM

Компания APC by Schneider Electric в рамках расширения сотрудничества с корпорацией IBM представила ко
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД

Компания APC by Schneider Electric, разработчик интегрированных решений для защиты электропитания и ох
12.08.2009 APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представляет линейку новых периметрических систем охлаждения APC InRoom, обеспечивающих надежность при круглогодичной
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, представила новый монтажный конструктив со встроенным кондиционером APC InRow SC Systems — независимое интегрированно
01.06.2009 Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco

tric, объявила об изменениях в руководстве компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должн
27.05.2009 APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске нового поколения средств мониторинга NetBotz. В числе основных возможностей нового решения — поддержка IP
18.05.2009 APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета п
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central

Компания APC, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity M
16.04.2009 APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения

Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, об
11.11.2008 Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела»

Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию модульной систем
26.08.2008 APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ

кой деятельности нашего университета». Подрядчиком проекта стала компания АМТЭЛ, серебряный партнер APC by Schneider Electric. Реализация проекта по консолидации оборудования центральной сервер
01.08.2008 APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность»

процессингового центра. Подрядчиком проекта выступила самарская компания «Парус», «Золотой партнер» APC by Schneider Electric, специалисты которой разработали ком-плексное решение на основе инн
24.07.2008 APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД

ложений APC TradeOff Tools был создан исследовательским центром Data Center Science Center компании APC by Schneider Electric (DCSC), который занимается изучением вопросов, связанных с проектир
14.07.2008 APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети»

Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о завершении проекта по созданию инженерной инфра
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan

se Caravan был осуществлен в течение трех месяцев с момента размещения заказа сервисными инженерами APC by Schneider Electric.
02.06.2008 APC пополнила линейку ИБП

Компания APC, входящая в состав подразделения систем электропитания и кондиционирования для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM

01.04.2008 APC представила новые модели ИБП

Компания APC объявила о выпуске новых моделей ИБП АРС Back-UPS RS 1200 LCD (BR1200LCDI) и АРС Back-UPS RS 1500 LCD (BR1500LCDI). Новые модели отличаются удобством в эксплуатации благодаря системе звуков
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании

один из самых крупных и наиболее высокотехнологичных на российском фондовом рынке. Журналисты не только узнали обо всех особенностях проекта от представителей компаний-разработчиков и исполнителей (“APC”, "АРМО-Групп", "РД Констракшн Менеджмент"), но и увидели своими глазами внутреннюю организацию trading floor и специально спроектированного для его работы уникального центра обработки данн
28.06.2007 ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность

ГК Тройка Диалог и ее партнеры, компании APC, «АРМО-Групп» и «РД Констракшн Менеджмент» запустили в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД). Он создан для обслуживания трейдингового центра Тройки Диалог, который будет насчитыв
20.03.2007 Некоммерческий консорциум повысит энергетическую эффективность ЦОД

дартов и передового опыта. «Сегодня при разработке ЦОД как никогда высокие требования предъявляются именно к электропитанию, — констатировал старший вице-президент и главный технический директор APC Нил Расмуссен. — Возрастающее энергопотребление оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а рост цен на электроэнергию создает значительную нагрузку на бюджеты организаций.
21.02.2007 APC создал инфраструктуру ЦОД для «Топ-Книги»

дприятий, объявил о завершении проекта по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных для компании «Топ-Книга» (г. Новосибирск). С помощью специалистов компании НЭТА, золотого партнера APC, в «Топ-Книге» была внедрена комплексная архитектура APC InfraStruXure тип B. «Топ-Книга» (была основана в 1995 году в г. Новосибирск) — российское оптово-розничное книготорговое пре

Публикаций - 417, упоминаний - 485

Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4932 84
Microsoft Corporation 23742 81
Schneider Electric 524 77
IBM - International Business Machines Corp 9253 76
HP Inc. 5584 70
HP - Hewlett-Packard 3621 52
Intel Corporation 11741 50
Dell EMC 4951 37
Oracle Corporation 6390 36
Xerox 1124 31
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 30
HP 3Com 677 30
Samsung Electronics 9828 29
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 27
Seiko Epson Corporation 890 26
HP Compaq Computer Corp 1918 26
Canon 1382 23
Oracle - Sun Microsystems 2207 19
SAP SE 4977 18
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 40 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1547 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1016 18
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 621 18
Mustek Systems 81 17
AMD - Advanced Micro Devices 3912 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 17
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 966 16
Lexmark Int 289 16
LG Electronics 3554 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 15
Citrix Systems 789 15
Powercom - Пауэрком 60 15
D-Link 343 15
АйТи 1310 15
Siemens AG - Siemens Group 2555 14
ViewSonic 312 14
R-Style - Эр-Стайл ГК 687 14
Крок - Croc 1730 14
Fujitsu 2048 13
VMware 2181 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6705 25
UPS 188 16
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6093 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2548 8
Белый Ветер 354 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 349 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 5
Газпром ПАО 1184 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 341 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 376 4
РЖД - Российские железные дороги 1668 4
Handelsbanken 7 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 229 4
Kempinski - Кемпински 34 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 4
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 855 3
AHConferences 53 3
ПСБ - Промсвязьбанк 749 3
Роснефть НК - нефтяная компания 487 3
МАИР - промышленная группа 8 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 116 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 372 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 25 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 22 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 2
Лента - Сеть розничной торговли 1781 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 163 2
Россети Ленэнерго 2389 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 2
Евросеть Техмаркет 80 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18456 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3051 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1969 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1091 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10609 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 901 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3868 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9555 5
Федеральное казначейство России 1603 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1198 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 4
Петербургский метрополитен ГУП 120 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 254 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 46 3
СФР - ПФР Региональные отделения 47 3
Правительство Москвы 2093 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2784 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1075 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2055 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 139 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1551 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 127 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1271 2
Судебная власть - Judicial power 2141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 4
TIA - Telecommunications Industry Association 88 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55278 199
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26484 148
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1302 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9761 142
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9232 110
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26774 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15264 45
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4936 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8333 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40787 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12938 32
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3075 31
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3354 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7613 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13426 28
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3500 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22701 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10348 26
Аксессуары 3558 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5579 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6151 22
Управляемость - Manageability 1611 22
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 462 21
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8822 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17680 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19492 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8573 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9981 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17986 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18264 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13148 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11198 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5920 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5029 19
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5060 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2054 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17817 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8267 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7976 16
Schneider Electric APC InfraStruxure 60 41
Microsoft Windows 2000 12827 30
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 40 21
Eaton Powerware ИБП 67 15
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 35 13
Microsoft Windows 14671 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1280 5
Linux OS 8534 5
HPE ProLiant 398 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 5
Aspen Plus 11 4
Schneider Electric APC Symmetra PX 11 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2968 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6771 4
Apple iPhone 6 6286 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1105 4
Aspen HYSYS 11 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 4
Schneider Electric APC SmartSlot 6 3
Microsoft Security Essentials - MSE 139 3
Schneider Electric APC Easy UPS - ИБП 3 3
Microsoft Windows NT 816 3
Aspen aspenONE Manufacturing and Supply Chain - Aspen Petroleum Supply Chain 8 3
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 38 3
Schneider Electric EcoStruxure 68 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 3
Microsoft Windows XP 2371 3
Apple macOS X - Rhapsody 1508 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 3
Aspen aspenONE Engineering 11 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 911 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 677 2
Google Android 12855 2
Apple iPad 3763 2
Apex GDOT 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4266 2
Мацкевич Дмитрий 20 5
Каменский Игорь 7 5
Петров Петр 8 4
Звонов Илья 12 4
Мизиева Анна 7 3
Лосев Сергей 46 3
Смелянский Руслан 23 3
Леушев Андрей 69 3
Мухамедов Леонид 3 3
Маргулис Александр 4 3
Садриев Даниил 3 3
Солодовников Алексей 18 3
Соловьев Алексей 69 3
Белик Сергей 17 3
Соловьев Владимир 104 3
Даулетов Айдар 5 3
Иванов Максим 10 3
Козлов Михаил 167 3
Жуковский Юрий 6 3
Мартынюк Александр 12 2
Клочков Сергей 6 2
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 2
Письменский Олег 7 2
Копылов Максим 2 2
Харитонов Николай 6 2
Юхневич Леонид 28 2
Васин Василий 35 2
Басистый Дмитрий 8 2
Прозоровский Василий 40 2
Федорина Мария 4 2
Дьячков Виктор 36 2
Кондаков Гарри 35 2
Гузаиров Айдар 32 2
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 5 2
Калинин Александр 139 2
Мартиросов Давид 20 2
Широких Алексей 71 2
Солодовников Денис 94 2
Воробьев Андрей 156 2
Вишняков Дмитрий 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 126407 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40195 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13388 60
Европа 21505 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50652 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15595 39
Россия - СФО - Новосибирск 3805 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 25
Казахстан - Республика 5070 20
Франция - Французская Республика 7621 19
Украина 7378 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3408 19
Африка - Африканский регион 3311 19
Ближний Восток 2697 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2437 15
Германия - Федеративная Республика 12185 15
Европа Восточная 3011 14
Азия - Азиатский регион 5162 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 14
Беларусь - Белоруссия 4528 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2382 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15422 11
Америка Латинская 1718 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2594 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2663 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1372 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1881 9
Америка 2165 8
Канада 4733 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1589 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1447 8
Казахстан - Алматы 527 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1316 8
Россия - Сибирь 2172 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1004 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1460 7
Италия - Итальянская Республика 4247 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6533 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43020 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43127 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25008 50
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11030 47
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1726 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11161 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6287 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21247 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4484 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4226 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7187 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4345 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8576 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15605 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4025 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5078 16
Энергетика - Energy - Energetically 4525 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6978 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14413 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2664 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9552 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2054 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4052 12
Торговля оптовая - Wholesale trade 1050 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4306 11
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3545 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2008 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4590 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5280 10
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 385 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5656 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 517 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9016 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4609 8
Английский язык 6238 8
КПД - Коэффициент полезного действия 392 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1465 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1928 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3572 8
N+1 - Издание 139 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 9
Прайм - Агентство экономической информации 860 6
The Register 1436 3
Открытые системы ИД 173 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
91Mobiles 1728 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Bloomberg 1138 1
Thomson Reuters - Рейтер 5789 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Комсомольская правда ИД 64 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Fortune 209 1
РМГ - Русское радио 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7558 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2415 13
ITResearch 115 10
IDC - International Data Corporation 4866 9
Juniper Research 508 5
Fortune Global 1000 50 4
Gartner - Гартнер 3494 3
S&P 500 553 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1316 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 689 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 269 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 172 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 65 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 3
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
РАН - Российская академия наук 1819 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 743 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 50 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 13 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 1
СПбГУ - Восточный факультет 6 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 7 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 87 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 238 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11842 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1821 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
IT&Security Forum 10 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 906 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
SAP Quality Awards 6 1
Merlion Digital Day 1 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
День молодёжи - 27 июня 705 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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