Вишняков Дмитрий
Вишняков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 2
|АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Прохоров Роман 9 2
|Сысоев Игорь 38 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Ларионов Константин 2 1
|Кадер Михаил 12 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Хромов Сергей 23 1
|Каменский Игорь 7 1
|Путин Владимир 3171 1
|Вылегжанин Андрей 7 1
|Трепова Лариса 4 1
|Комлев Владимир 35 1
|Набиуллина Эльвира 93 1
|Врублевский Павел 98 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Достов Виктор 25 1
|Маклашина Ольга 2 1
|Обаева Алма 9 1
|Евсеев Вячеслав 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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