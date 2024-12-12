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Вишняков Дмитрий



12.12.2024 Гореть работой, а не на работе: что делает сотрудников продуктивнее 1
17.09.2024 Два из трех айтишников работают в гибриде – опрос Pridex 1
05.06.2023 У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения 1
23.03.2023 Цифровое рабство откладывается. В России впервые за многие годы выросло число банкоматов 1
08.07.2022 Русская смекалка против дефицита микросхем. Сбербанк вынимает чипы из старых карт, чтобы поставить в новые 1
30.05.2022 Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
10.11.2002 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по информационной безопасности предприятий 1
04.11.2002 О вопросах информационной безопасности предприятий расскажут 13 ноября 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Вишняков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 2
Microsoft Corporation 24625 2
Intel Corporation 12197 2
Trend Micro 601 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Поликом Про 38 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 2
Прикладная логистика НИЦ 17 2
Apple Inc 12101 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Google LLC 11775 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 1
Цифра ГК 2426 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Visa International 1949 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Русский стандарт Банк 441 1
JCB International 144 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Ассоциация менеджеров 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
FreePik 981 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
JCB J/Secure 2 1
MasterCard SecureCode 79 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 19 1
Visa Verified By Visa 61 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Прохоров Роман 9 2
Сысоев Игорь 38 1
Курьянов Сергей 162 1
Ларионов Константин 2 1
Кадер Михаил 12 1
Кузьмина Ирина 18 1
Хромов Сергей 23 1
Каменский Игорь 7 1
Путин Владимир 3171 1
Вылегжанин Андрей 7 1
Трепова Лариса 4 1
Комлев Владимир 35 1
Набиуллина Эльвира 93 1
Врублевский Павел 98 1
Воскобойников Александр 8 1
Достов Виктор 25 1
Маклашина Ольга 2 1
Обаева Алма 9 1
Евсеев Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Нептун - планета Солнечной системы 201 1
Китай - Тайвань 3984 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Украина - Запорожская область 81 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Приватизация - форма преобразования собственности 527 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 31 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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